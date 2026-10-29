Посадите эти растения под деревьями: сад расцветет и позеленеет даже зимой

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Под деревьями растения вынуждены конкурировать за влагу и питательные вещества с мощной корневой системой, поэтому для таких зон подходят только выносливые культуры, пишет Deccoria.

Зимой и ранней весной под кронами лиственных деревьев светлее, чем летом, что создает прекрасные условия для ранних цветов. В то же время под густыми хвойными породами дефицит света и осадков ощущается в течение всего года, что важно учесть перед посадкой.

Какие цветы и кустарники подойдут для зимнего сада?

Оживить тенистые уголки и добавить цвета посреди морозов помогут несколько проверенных растений:

Морозники . Белые, кремовые, розовые и пурпурные соцветия выгодно выделяются на фоне темной почвы. Садовые гибриды особенно выносливы и цветут с конца зимы до самой весны в гумусовой, умеренно влажной почве.

. Белые, кремовые, розовые и пурпурные соцветия выгодно выделяются на фоне темной почвы. Садовые гибриды особенно выносливы и цветут с конца зимы до самой весны в гумусовой, умеренно влажной почве. Цикламен коский. Миниатюрное растение высотой около 10 сантиметров цветет белыми, розовыми или красными цветами и привлекает узорчатыми листьями. Ему нужен водопроницаемый субстрат и полутень.

Миниатюрное растение высотой около 10 сантиметров цветет белыми, розовыми или красными цветами и привлекает узорчатыми листьями. Ему нужен водопроницаемый субстрат и полутень. Магония "Winter Sun". Кустарник с колючими листьями достигает 3 метров в высоту и образует кисти желтых ароматных цветов. Лучше всего высаживать ее в укромных, защищенных от холодного ветра уголках, поскольку сорт выдерживает похолодания примерно от -10 до -15 градусов Цельсия.

Кустарник с колючими листьями достигает 3 метров в высоту и образует кисти желтых ароматных цветов. Лучше всего высаживать ее в укромных, защищенных от холодного ветра уголках, поскольку сорт выдерживает похолодания примерно от -10 до -15 градусов Цельсия. Саркококка . Вечнозеленый невысокий куст с блестящими листьями и мелкими белыми цветами, которые очень приятно пахнут и распускаются уже в декабре. Ее рекомендуют сажать возле дорожек или входа.

. Вечнозеленый невысокий куст с блестящими листьями и мелкими белыми цветами, которые очень приятно пахнут и распускаются уже в декабре. Ее рекомендуют сажать возле дорожек или входа. Скимия японская. Теневыносливый компактный кустарник, который зимой украшают грозди ярких бутонов или декоративные красные ягоды.

Морозники цветут зимой / Фото Martha Flowers

Как правильно высаживать растения под кронами?

Чтобы молодые саженцы прижились в условиях конкуренции за влагу, соблюдайте несколько важных шагов:

Высаживайте цветы ближе к краю проекции кроны, где легче найти свободную почву между корнями дерева. Избегайте обрезания толстых корней дерева при выкапывании ямок и никогда не подсыпайте толстый слой земли вплотную к стволу. Обильно полейте посаженные растения, чтобы уплотнить почву вокруг корней. Замульчируйте приствольные участки: для морозников и саркококки хорошо подойдет зрелый компост, а для цикламенов – листовой перегной.

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Что еще украсит участок зимой?

Чтобы сад не терял выразительности после опадения листьев, высаживайте выносливые декоративные кустарники с плодами, в частности кизильник, калину или пираканту. Их красочные ягоды остаются на ветках в течение всей зимы и служат кормом для птиц.