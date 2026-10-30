Посійте ці овочі у листопаді: перший урожай зберете на три тижні раніше

Наприкінці осені більшість городників уже завершують прибирання грядок і ховають інвентар. Проте кілька простих посівів до морозів забезпечать вас ультраранньою свіжою городиною навесні.

Листопад традиційно вважають часом закриття дачного сезону, проте для деяких культур це найкращий період посадки. Насіння чудово зимує в ґрунті, природно загартовується та проростає за першого весняного тепла, що дозволяє отримати свіжу зелень і коренеплоди на кілька тижнів раніше за звичайні терміни, пише Deccoria.

Перед посівом важливо ретельно підготувати ділянку. Приберіть бадилля й залишки старих рослин, перекопайте грядки та внесіть компост або перегній на глибину 10 – 20 сантиметрів.

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Які культури підходять для посіву в листопаді?

Для підзимового посіву обирайте овочі, насіння яких не боїться холодів і починає рости за низьких температур:

Морква. Насіння здатне проростати вже за 3°С, тому сіяти його слід у стійко холодну погоду або навіть у грудні. Озима морква встигає дозріти до активності морквяної мухи, тому майже не пошкоджується цим шкідником.

Насіння здатне проростати вже за 3°С, тому сіяти його слід у стійко холодну погоду або навіть у грудні. Озима морква встигає дозріти до активності морквяної мухи, тому майже не пошкоджується цим шкідником. Кріп. Добре зимує в землі виключно у вигляді сухого насіння. Якщо кріп зійде восени, паростки знищить перший мороз, тому висівати його варто наприкінці жовтня та впродовж усього листопада, коли ґрунт уже охолонув.

Добре зимує в землі виключно у вигляді сухого насіння. Якщо кріп зійде восени, паростки знищить перший мороз, тому висівати його варто наприкінці жовтня та впродовж усього листопада, коли ґрунт уже охолонув. Петрушка. Проростає за температури від 2°С. Весняної вологи від талого снігу їй цілком достатньо, тому додаткового поливу сходи не потребують.

Проростає за температури від 2°С. Весняної вологи від талого снігу їй цілком достатньо, тому додаткового поливу сходи не потребують. Озимий часник. Зубчики висаджують на відстані 10 – 15 сантиметрів один від одного, доки температура землі тримається на рівні 8 – 10°С. Грядку після посадки злегка присипають землею та мульчують, а навесні укриття знімають.

Зубчики висаджують на відстані 10 – 15 сантиметрів один від одного, доки температура землі тримається на рівні 8 – 10°С. Грядку після посадки злегка присипають землею та мульчують, а навесні укриття знімають. Озима цибуля-сіянка. До настання морозів вона має встигнути вкоренитися та випустити 2 – 3 пера, тоді холод їй не зашкодить. У прохолодніших регіонах грядку краще захистити тонким шаром мульчі з листя чи соломи.



Посаджені рослини восени дадуть швидше урожай навесні / Фото Pexels

Коли краще працювати за посівним календарем?

Для посадки коренеплодів та озимих овочів досвідчені городники обирають сприятливі фази Місяця, уникаючи днів молодика та повні.