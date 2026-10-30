Посійте ці овочі у листопаді: перший урожай зберете на три тижні раніше

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Листопад традиційно вважають часом закриття дачного сезону, проте для деяких культур це найкращий період посадки. Насіння чудово зимує в ґрунті, природно загартовується та проростає за першого весняного тепла, що дозволяє отримати свіжу зелень і коренеплоди на кілька тижнів раніше за звичайні терміни, пише Deccoria.

Перед посівом важливо ретельно підготувати ділянку. Приберіть бадилля й залишки старих рослин, перекопайте грядки та внесіть компост або перегній на глибину 10 – 20 сантиметрів.

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Які культури підходять для посіву в листопаді?

Для підзимового посіву обирайте овочі, насіння яких не боїться холодів і починає рости за низьких температур:

Морква. Насіння здатне проростати вже за 3°С, тому сіяти його слід у стійко холодну погоду або навіть у грудні. Озима морква встигає дозріти до активності морквяної мухи, тому майже не пошкоджується цим шкідником.

Насіння здатне проростати вже за 3°С, тому сіяти його слід у стійко холодну погоду або навіть у грудні. Озима морква встигає дозріти до активності морквяної мухи, тому майже не пошкоджується цим шкідником. Кріп. Добре зимує в землі виключно у вигляді сухого насіння. Якщо кріп зійде восени, паростки знищить перший мороз, тому висівати його варто наприкінці жовтня та впродовж усього листопада, коли ґрунт уже охолонув.

Добре зимує в землі виключно у вигляді сухого насіння. Якщо кріп зійде восени, паростки знищить перший мороз, тому висівати його варто наприкінці жовтня та впродовж усього листопада, коли ґрунт уже охолонув. Петрушка. Проростає за температури від 2°С. Весняної вологи від талого снігу їй цілком достатньо, тому додаткового поливу сходи не потребують.

Проростає за температури від 2°С. Весняної вологи від талого снігу їй цілком достатньо, тому додаткового поливу сходи не потребують. Озимий часник. Зубчики висаджують на відстані 10 – 15 сантиметрів один від одного, доки температура землі тримається на рівні 8 – 10°С. Грядку після посадки злегка присипають землею та мульчують, а навесні укриття знімають.

Зубчики висаджують на відстані 10 – 15 сантиметрів один від одного, доки температура землі тримається на рівні 8 – 10°С. Грядку після посадки злегка присипають землею та мульчують, а навесні укриття знімають. Озима цибуля-сіянка. До настання морозів вона має встигнути вкоренитися та випустити 2 – 3 пера, тоді холод їй не зашкодить. У прохолодніших регіонах грядку краще захистити тонким шаром мульчі з листя чи соломи.

Посаджені рослини восени дадуть швидше урожай навесні / Фото Pexels

Коли краще працювати за посівним календарем?

Для посадки коренеплодів та озимих овочів досвідчені городники обирають сприятливі фази Місяця, уникаючи днів молодика та повні.