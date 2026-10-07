Позбутися щурів не вийде цілу зиму: ніколи не залишайте це біля дому

Власникам приватних будинків дуже добре знайома проблема щурів, тож експерти радять бути дуже уважними восени. Саме тоді ці гризуни обирають місце для зимівлі.

Восени і город, і сад, і навіть оселя можуть стати неймовірно привабливим місцем для щурів – і особливо якщо ви залишаєте на ділянці доступні джерела їжі, води та укриття, пише Wprost. Але всього кілька речей, які можна за кілька хвилин прибрати з території, суттєво знизять ризик появи тварин.

Які речі приваблюють гризунів?

Восени щури активно шукають місце для зимівлі, а також їжу. Відтак, приваблюють їх яблука, груші та сливи, а також різні овочі, що залишаються на грядках. Особливо полюбляють ласувати гризуни гарбузами, морквою, картоплею та буряком. Також окремим джерелом їжі стають корми для домашніх тварин, насіння у годівницях для птахів та харчові залишки.

Тож у жовтні опалі плоди та залишки овочів на ділянці потрібно прибирати регулярно, а якщо є домашні тварини, корм для них не варто залишати на вулиці на ніч. Відходи краще зберігати не просто у відрі, а у щільно закритому контейнері. Подбайте й про те, аби захистити від щурів компостер.

Але шукають щури не тільки їжу, але й місце схованки. Такими укриттями часто стають купи дощок і дров, старі горщики, мішки з землею чи просто захаращений простір біля будівель. Незайвим буде й обмежити доступ мишей та щурів до води: прибрати місткості для збору дощової води.

Зважайте, що щур, який знайде в одному місці і їжу, і безпечне укриття, точно почне повертатися туди знову і знову.



Щури шукають місце для зимівлі / Фото Pexels

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Чимало людей радять позбуватися щурів за допомогою народних засобів – різких запахів цитруса чи м'яти. Але насправді це не дуже ефективно, адже запах зазвичай не тримається довго. Тож основними засобами захисту від щурів все ще мають бути усунення джерел їжі та перекриття доступу до оселі.

Слід також перевірити передусім господарські приміщення та місця біля дому, що можуть дати доступ до будинку. Іноді на присутність щурів вказують послід, нори, сліди гризіння та пошкоджені упаковки з їжею.

Ця профілактика особливо важлива восени, адже вже зараз, у жовтні, гризуни шукають, де б перебути зиму у теплі.