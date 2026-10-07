Осенью и огород, и сад, и даже дом могут стать невероятно привлекательным местом для крыс – особенно если вы оставляете на участке доступные источники пищи, воды и укрытия, пишет Wprost. Но всего несколько вещей, которые можно за несколько минут убрать с территории, существенно снизят риск появления животных.

Что привлекает грызунов?

Осенью крысы активно ищут место для зимовки, а также пищу. Поэтому их привлекают яблоки, груши и сливы, а также различные овощи, оставшиеся на грядках. Особенно любят лакомиться грызуны тыквами, морковью, картофелем и свеклой. Также отдельным источником пищи становятся корма для домашних животных, семена в кормушках для птиц и пищевые остатки.

Поэтому в октябре опавшие плоды и остатки овощей на участке нужно убирать регулярно, а если есть домашние животные, корм для них не стоит оставлять на улице на ночь. Отходы лучше хранить не просто в ведре, а в плотно закрытом контейнере. Позаботьтесь также о том, чтобы защитить компостер от крыс.

Но крысы ищут не только еду, но и место для укрытия. Так укрытиями часто становятся кучи досок и дров, старые горшки, мешки с землей или просто заваленное пространство возле зданий. Нелишним будет и ограничить доступ мышей и крыс к воде: убрать емкости для сбора дождевой воды.

Учтите, что крыса, которая найдет в одном месте и пищу, и безопасное укрытие, обязательно начнет возвращаться туда снова и снова.



Крысы ищут место для зимовки / Фото Pexels

Покупці на Prom часто замовляють засоби проти гризунів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Многие люди советуют избавляться от крыс с помощью народных средств – резких запахов цитрусовых или мяты. Но на самом деле это не очень эффективно, ведь запах обычно не держится долго. Поэтому основными средствами защиты от крыс по-прежнему должны быть устранение источников пищи и перекрытие доступа в дом.

Следует также в первую очередь проверить хозяйственные помещения и места возле дома, которые могут дать доступ в дом. Иногда на присутствие крыс указывают помет, норы, следы грызения и поврежденные упаковки с едой.

Эта профилактика особенно важна осенью, ведь уже сейчас, в октябре, грызуны ищут, где бы перезимовать в тепле.