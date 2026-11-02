Навіщо приклеювати кухонну губку до підошви черевика: несподіваний лайфхак

Багато людей вже дістають з кухні губки для миття посуду та починають клеїти їх на підошви зимових черевиків. І цей несподіваний лайфхак справді може принести багато користі.

Кожної зими у соцмережах з'являються лайфхаки для боротьби з ожеледицею. І одним із найпопулярніших є приклеювання до підошви жорсткої частини губки для посуду, пише Kerteszkedj.hu.

Навіщо приклеювати губку для посуду до підошви?

Цей метод – дешевий та простий, а втім, він начебто може забезпечити додаткове зчеплення з льодом. Водночас він має і кілька недоліків, про які також треба знати наперед.

Приклеювати потрібно не м'яку кольорову частину губки, а абразивне покриття, яке зазвичай використовують, аби відтерти засохлі плями на посуді. Його пропонують відрізати та приклеїти до передньої частини підошви, а також до п'яти. Якщо немає спеціального протиковзного покриття, це може стати дешевою і зручною альтернативою наждачному паперу.

Принцип роботи простий: синтетичні волокна мають абразивні властивості, і тому вони будуть зчеплюватися з поверхнею утоптаного снігу та сухого льоду. Але на мокрому льоду ефективність губки вже не така висока. Коли волокна наповнюються брудом і льодом, зчеплення слабшає, а клей втрачає міцність через контакт з асфальтом та сіллю.

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Губка – це скоріше аварійне вирішення на один ранок, коли ожеледиця з'явилася несподівано. Але розраховувати на неї постійно точно не варто.

До слова, не так давно у лабораторії WinterLab при Toronto Rehabilitation Institute проводили дослідження, де випробували різні моделі зимового взуття. Швидко з'ясувалося, що приблизно 90% моделей не забезпечують зчеплення вже на схилі у 7 градусів.

Важливе значення тут має не тільки малюнок протектора на підошві, але і її матеріал. Найкращі результати показало взуття з дрібними частинками чи волокнами, вбудованими в гуму. Але найкращим варіантом проти ковзання стануть спеціальні накладки для взуття.

Також під час ожеледиці найкраще робити короткі кроки, нахиляти корпус трохи вперед, а також не тримати руки в кишенях.