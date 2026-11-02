Зачем приклеивать кухонную губку к подошве ботинка: неожиданный лайфхак

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Каждую зиму в социальных сетях появляются лайфхаки по борьбе с гололедом. И одним из самых популярных из них является приклеивание к подошве жесткой части губки для посуды, пишет Kerteszkedj.hu.

Зачем приклеивать губку для посуды к подошве?

Этот метод – дешевый и простой, да и, похоже, он может обеспечить дополнительное сцепление со льдом. В то же время у него есть и несколько недостатков, о которых также нужно знать заранее.

Приклеивать нужно не мягкую цветную часть губки, а абразивное покрытие, которое обычно используют, чтобы оттереть засохшие пятна на посуде. Его предлагают отрезать и приклеить к передней части подошвы, а также к пятке. Если нет специального противоскользящего покрытия, это может стать дешевой и удобной альтернативой наждачной бумаге.

Принцип работы прост: синтетические волокна обладают абразивными свойствами, и поэтому они будут сцепляться с поверхностью утоптанного снега и сухого льда. Но на мокром льду эффективность губки уже не такая высокая. Когда волокна забиваются грязью и льдом, сцепление ослабевает, а клей теряет прочность из-за контакта с асфальтом и солью.

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Губка – это скорее аварийное решение на одно утро, когда гололед появился неожиданно. Но рассчитывать на нее постоянно точно не стоит.

К слову, не так давно в лаборатории WinterLab при Toronto Rehabilitation Institute проводили исследование, в ходе которого испытали различные модели зимней обуви. Быстро выяснилось, что примерно 90% моделей не обеспечивают сцепление уже на склоне в 7 градусов.

Важное значение здесь имеет не только рисунок протектора на подошве, но и ее материал. Лучшие результаты показала обувь с мелкими частицами или волокнами, встроенными в резину. Однако лучшим вариантом против скольжения станут специальные накладки для обуви.

Также во время гололеда лучше всего делать короткие шаги, наклонять туловище немного вперед, а также не держать руки в карманах.