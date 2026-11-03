Взуття не промокатиме більше ніколи: зробить з ним одну річ вже зараз

Осінь та зима – це сезон випробувань для вашого взуття, адже погода часто мінлива та волога. Але, на щастя, черевики можна легко захистити від дощу та води.

Багатьом людям принаймні раз у житті доводилося позбуватися пари взуття через пошкодження водою. Іноді на матеріалі залишаються сліди від солі, часом взуття починає промокати, або ж клей втрачає міцність, пише Permanent Style.

Що робити, щоб взуття не промокало?

Полірування

Звичайний щоденний догляд за шкіряним взуттям може зробити його значно водостійкішим – але чимало людей оминають цей крок. Полірування взуття надає йому природної стійкості до дощу, заповнюючи пори шкіри.

Втім, це не ідеальний захист – адже поверхня лишається відкритою в будь-яких місцях згину. Та це може стати гарним початком. Намагайтеся наносити поліроль також вздовж ранту взуття – місце, де є шов – це зробить ділянку водонепроникною, а саме туди часто потрапляє вода.

Спрей

Водозахисні спреї справді працюють – і перед початком дощового та сніжного сезону не завадить придбати його. Втім, ефективність спрею знижується, коли ви струшуєте поверхню – наприклад, поліруєте шкіру, чистите замшу щіткою чи просто дряпаєте взуття.

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Гумові підошви

Під дощем шкіряні підошви будуть ненадійними: вони вбирають багато води та стають слизькими. Гумові підошви значно ефективніші, але єдиним обмеженням тут є елегантність взуття. Що товстіша гума та протектор, то більш повсякденного вигляду набувають черевики.