Обувь больше никогда не промокнет: сделайте с ней одну вещь прямо сейчас

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Многим людям хотя бы раз в жизни приходилось выбрасывать пару обуви из-за повреждений, вызванных водой. Иногда на материале остаются следы от соли, иногда обувь начинает промокать, а то клей теряет прочность, пишет Permanent Style.

Что делать, чтобы обувь не промокала?

Полировка

Обычный ежедневный уход за кожаной обувью может сделать ее значительно более водостойкой – но многие люди пропускают этот этап. Полировка обуви придает ей естественную устойчивость к дождю, заполняя поры кожи.

Впрочем, это не идеальная защита – ведь поверхность остается открытой в местах сгиба. Но это может стать хорошим началом. Старайтесь наносить полироль также вдоль ранты обуви – места, где находится шов, – это сделает этот участок водонепроницаемым, а именно туда часто попадает вода.

Спрей

Водоотталкивающие спреи действительно работают – и перед началом дождливого и снежного сезона не помешает приобрести его. Впрочем, эффективность спрея снижается, когда вы обрабатываете поверхность – например, полируете кожу, чистите замшу щеткой или просто царапаете обувь.

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Резиновые подошвы

Под дождем кожаные подошвы будут ненадежными: они впитывают много воды и становятся скользкими. Резиновые подошвы значительно эффективнее, но единственным ограничением здесь является элегантность обуви. Чем толще резина и протектор, тем более повседневный вид приобретают ботинки.