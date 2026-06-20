Бронзер у макіяжі: як використовувати та для чого потрібен цей засіб

Сьогодні існує дуже багато засобів для макіяжу. Кожен із них виконує певну роль у ньому, тож важливо використовувати їх за призначенням.

Наприклад, саме завдяки бронзеру створюється ефект засмаги та необхідні тіні. Він потрібен, якщо ви хочете отримати вишуканий макіяж, мовиться у відео на акаунті Вікторія beauty mentor.

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Як бронзер змінює макіяж?

Авторка відео також зазначає, що бронзер допомагає зробити обличчя більш "глибоким" та привабливим. Він також надає йому відпочилого вигляду.

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Водночас варто розуміти, що ці засоби також можуть бути різними. Зокрема, у ролику зазначають, що вони можуть бути:

сухі;

матові;

кремові;

з шимером;

рідкі.

Важливо обирати ту формулу, яка підійде саме вам, тому обирати потрібно відповідно до свого типу шкіри та запиту. Правильно вибраний бронзер має виглядати природно на вашій шкірі.

Також часто можуть виникнути питання, як правильно використовувати засіб. Його зазвичай наносять у ті ділянки, куди потрапляє сонце. Насамперед потрібен дуже м'який пензлик. Кремовий та рідкий бронзер можна наносити просто пальцями або синтетичним пензлем.



Важливо правильно підібрати бронзер / Фото Pexels

Якщо ж засіб у стіку, то варто спершу розтушувати його на руці, а же потім використати пальці або пензлик. Рухи повинні бути легкими. На відміну від скульптора тут немає задачі створити чіткі та яскраві тіні, які контуруватимуть обличчя.

Для нанесення цього засобу зазвичай використовують схему у формі цифри "3" по боках обличчя. Починати варто на скроні, потім вести по вилицях та вздовж лінії щелепи.

Бронзер потрібен для того, аби створити ефект легкої вуалі. Це один із тих засобів, які додають повсякденному макіяжу особливого шарму та допомагають приховати втому. Крім цього, він також може вигідно підкреслити риси обличчя.