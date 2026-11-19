Поки в модних антикварних галереях та вінтажних шоурумах за предмети з історією просять цілі статки, справжні раритети часто лежать на звичайних стелажах секонд-хендів та стихійних барахолках за символічну ціну.

Якщо навчитися помічати характерні клейма, правильну вагу матеріалу та специфічні відтінки, кожен похід на розпродаж може перетворитися на полювання за скарбами. Деякі з цих знахідок стануть ефектним акцентом у сучасному інтер'єрі й прослужать ще не один десяток років, а окремі колекційні екземпляри під час перепродажу здатні принести сотні й навіть тисячі доларів, розповідає Martha Stewart.

Вінтажний посуд та скло, за якими полюють колекціонери

Справжньою удачею на розпродажах вважається кольоровий жаростійкий посуд марки Pyrex середини 20 століття у насичених бірюзовому, жовтому, червоному чи рожевому відтінках – на колекційному ринку ціна таких мисок стартує від 2000 гривень. Не менш цінним є ніжний молочно-зелений посуд із жадеїту виробництва Fire-King або McKee 1940-х років, за який на міжнародних майданчиках просять від 500 доларів.

Окрему увагу варто звертати на так зване карнавальне скло першої половини 20 століття з характерним райдужно-перламутровим відливом у помаранчевих, смарагдових чи бірюзових тонах – рідкісні аукціонні екземпляри оцінюють у тисячі доларів. Не оминайте класичні високі кришталеві вази, які сьогодні знову повертаються в моду як стильний акцент для живих квітів навіть у ванній кімнаті чи передпокої, а також вічний чавунний посуд, який за копійки замінить дорогі сучасні сковорідки.

Цінні знахідки / Фото Pixabay

Прикраси та інтер'єрні акценти з характером

Серед аксесуарів справжнім золотим дном можуть виявитися масивні яскраві браслети та брошки з бакеліту – раннього виду пластику початку 20 століття, за рідкісні зразки якого колекціонери віддають сотні доларів. Для оформлення дому варто шукати важкі свічники із суцільної латуні, плетені вироби з бамбука та ротанга середини минулого століття, а також масивні підставки й таці з натурального мармуру чи каменю, які легко впізнати за відчутною вагою в руці.

Не лінуйтеся перевертати керамічні вази й тарілки догори дном: авторське клеймо або гравійований підпис майстра миттєво перетворює звичайний глечик на цінний актив. Те саме стосується предметів декору з натурального дерева ручної роботи, фігурного столового срібла з монограмами та старовинних позолочених рамок для дзеркал і картин, які на барахолці коштують копійки, а в реальності можуть виявитися антикваріатом.

Як швидко прибрати специфічний запах секонд-хенду з покупок

Якщо разом із вінтажними знахідками ви прихопили текстиль або одяг зі стійким запахом санітарної обробки, позбутися його можна без багаторазового прання. Покладіть у шафу поруч із речами полотняний мішечок із сухим лавровим листям або відкриту ємність із харчовою содою, яка працює як природний абсорбент.

Для глибокого очищення тканини замочіть річ перед основним пранням на 30 – 60 хвилин у прохолодній воді з додаванням столового оцту або всипте кілька ложок соди безпосередньо в барабан пральної машини й висушіть одяг на свіжому повітрі.