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Если научиться замечать характерные клейма, правильный вес материала и специфические оттенки, каждая поездка на распродажу может превратиться в охоту за сокровищами. Некоторые из этих находок станут эффектным акцентом в современном интерьере и прослужат еще не один десяток лет, а отдельные коллекционные экземпляры при перепродаже способны принести сотни и даже тысячи долларов, рассказывает Марта Стюарт.

Винтажная посуда и стекло, за которыми охотятся коллекционеры

Настоящей находкой на распродажах считается цветная жаропрочная посуда марки Pyrex середины 20 века в насыщенных бирюзовых, желтых, красных или розовых оттенках – на коллекционном рынке цена таких мисок начинается от 2000 гривен. Не менее ценна нежная молочно-зеленая посуда из жадеита производства Fire-King или McKee 1940-х годов, за которую на международных площадках просят от 500 долларов.

Отдельное внимание стоит уделить так называемому карнавальному стеклу первой половины XX века с характерным радужно-перламутровым отливом в оранжевых, изумрудных или бирюзовых тонах – редкие аукционные экземпляры оцениваются в тысячи долларов. Не пропустите классические высокие хрустальные вазы, которые сегодня снова возвращаются в моду как стильный акцент для живых цветов даже в ванной комнате или прихожей, а также вечную чугунную посуду, которая за копейки заменит дорогие современные сковородки.

Ценные находки / Фото Pixabay

Украшения и интерьерные акценты с характером

Среди аксессуаров настоящим золотым дном могут оказаться массивные яркие браслеты и броши из бакелита – раннего вида пластика начала 20 века, за редкие экземпляры которого коллекционеры отдают сотни долларов. Для оформления дома стоит искать тяжелые подсвечники из цельной латуни, плетеные изделия из бамбука и ротанга середины прошлого века, а также массивные подставки и подносы из натурального мрамора или камня, которые легко узнать по ощутимому весу в руке.

Не ленитесь переворачивать керамические вазы и тарелки вверх дном: авторское клеймо или гравированная подпись мастера мгновенно превращает обычный кувшин в ценный актив. То же самое касается предметов декора из натурального дерева ручной работы, фигурного столового серебра с монограммами и старинных позолоченных рамок для зеркал и картин, которые на барахолке стоят копейки, а в реальности могут оказаться антиквариатом.

Как быстро убрать специфический запах секонд-хенда с покупок

Если вместе с винтажными находками вы прихватили текстиль или одежду со стойким запахом дезинфекции, избавиться от него можно без многократной стирки. Положите в шкаф рядом с вещами полотняный мешочек с сухими лавровыми листьями или открытую емкость с пищевой содой, которая действует как природный абсорбент.

Для глубокой очистки ткани замочите вещь перед основной стиркой на 30 – 60 минут в прохладной воде с добавлением столового уксуса или всыпьте несколько ложек соды непосредственно в барабан стиральной машины и высушите одежду на свежем воздухе.