Що взяти з собою, якщо їдете в автобусний тур: список найнеобхідніших речей

Автобусні тури залишаються одним з найпопулярніших способів побачити одразу кілька міст чи країн за короткий час. Проте тривалі переїзди, нічні зупинки й постійна зміна локацій можуть бути виснажливими, тому потрібно подбати про необхідний список речей для власного комфорту.

Досвідчені мандрівники радять не перевантажувати багаж, а брати лише ті речі, які справді знадобляться в дорозі. Є кілька дрібниць, які точно знадобляться під час поїздки – від правильно організованих сумок до засобів гігієни, які варто тримати під рукою.

Що взяти з собою в автобусний тур?

Українська туристка Vikakolesnyk у своєму тіктоці розповіла про речі, які варто взяти в автобусний тур. За її словами, найзручніше розподілити речі між трьома сумками.

У валізі варто залишити основний одяг і все, що може знадобитися у готелі. Невелика сумка знадобиться під час прогулянок містом, а шопер краще тримати в салоні автобуса. В нього зручно скласти речі, які можуть знадобитися під час переїздів і зупинок.

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Під час нічних переїздів або санітарних зупинок не доведеться відкривати валізу, оскільки всі необхідні засоби будуть під рукою. У ньому можна зберігати косметичку, засоби для вмивання та гігієни тощо.

Що потрібно покласти у шопер:

Зубну щітку та маленьку зубну пасту;

Вологі та сухі серветки;

Дезінфектор для рук;

Гребінець;

Патчі під очі, які освіжать після переїзду;

Дезодорант;

Бальзам для губ.



Зубна щітка – необхідність у дорозі / Фото Pexels

Також для автобусного туру найкраще обирати зручне взуття, оскільки більшу частину дня доведеться проводити на ногах. Також не зайвими будуть легкі капці чи готельні тапочки – у них комфортно перебувати в автобусі під час тривалих переїздів, а в бюджетних готелях вони є не завжди.

Ці речі займають не надто багато місця, зате дозволять швидко почувати себе комфортно після багатьох годин у дорозі.