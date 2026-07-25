Опытные путешественники советуют не перегружать багаж, а брать с собой только те вещи, которые действительно пригодятся в дороге. Есть несколько мелочей, которые точно пригодятся во время поездки – от правильно организованных сумок до средств гигиены, которые стоит держать под рукой.

Что взять с собой в автобусный тур?

Украинская туристка Vikakolesnyk в своем тиктоке рассказала о вещах, которые стоит взять в автобусный тур. По ее словам, удобнее всего распределить вещи между тремя сумками.

В чемодане стоит оставить основную одежду и все, что может понадобиться в отеле. Небольшая сумка пригодится во время прогулок по городу, а шоппер лучше держать в салоне автобуса. В него удобно сложить вещи, которые могут понадобиться во время переездов и остановок.

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Во время ночных переездов или санитарных остановок не придется открывать чемодан, поскольку все необходимые средства будут под рукой. В нем можно хранить косметичку, средства для умывания и гигиены и т. д.

Что нужно положить в шопер:

Зубную щетку и маленькую зубную пасту;

Влажные и сухие салфетки;

Дезинфицирующее средство для рук;

Расческу;

Патчи под глаза, которые освежат после переезда;

Дезодорант;

Бальзам для губ.



Зубная щетка – необходимость в дороге / Фото Pexels

Также для автобусного тура лучше всего выбирать удобную обувь, поскольку большую часть дня придется проводить на ногах. Также не лишними будут легкие тапочки или гостиничные тапочки – в них комфортно находиться в автобусе во время длительных переездов, а в бюджетных отелях они есть не всегда.

Эти вещи занимают не слишком много места, зато позволят быстро почувствовать себя комфортно после многих часов в пути.