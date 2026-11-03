Що купити перед блекаутом: список продуктів, які довго зберігаються

Тривалі відключення електроенергії можуть ускладнити приготування їжі та зберігання продуктів у холодильнику. Тому краще заздалегідь подбати про запаси, які не потребують особливих умов зберігання та залишаються придатними до споживання протягом тривалого часу.

Формуючи продуктовий набір, потрібно віддавати перевагу поживній їжі, а також передбачити продукти, які можна їсти без термічної обробки, якщо немає можливості скористатися плитою, пише 24 Канал.

Які продукти купити на випадок відключення світла?

Крупи, макарони та консерви

Основу домашнього запасу можуть становити продукти з тривалим терміном придатності. Це може бути рис, гречка, пшоно, різні бобові та макаронні вироби. За умови зберігання в сухому місці вони довго не псуються, а для їхнього приготування достатньо газової плити.

Окрему увагу варто приділити консервам. М’ясні, рибні, овочеві та бобові варіанти допоможуть поповнити запаси білка та отримати необхідну енергію. Консерви здатні зберігатися роками і не потребують приготування перед вживанням.

Покупці на Prom часто замовляють продукти для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Продукти тривалого зберігання

Сіль, цукор і мед не мають обмежень щодо зберігання. Також корисно придбати сухе молоко, пластівці, сухі сніданки та інші продукти, які можна приготувати чи їсти без додаткової обробки.

Горіхи, насіння та сухофрукти

Для швидкого перекусу підійдуть горіхи, насіння і сухофрукти, які не займають багато місця. Щоб ці продукти довше зберігали свіжість, їх варто пересипати у герметичні ємності. Це захистить запаси від вологи і сторонніх запахів.



Горіхи та сухофрукти можуть тривалий час зберігатися / Фото Pexels

Овочі та фрукти

Картоплю, моркву, цибулю, буряк і капусту можна тримати в темному прохолодному місці. Яблука та цитрусові за відповідних умов також залишаються свіжими протягом кількох тижнів.

Напої та продукти для швидкого перекусу

На випадок відключень варто подбати про продукти, які можна відкрити і одразу їсти. Це може бути шоколад, печиво, крекери, енергетичні батончики і горіхи. Серед напоїв корисно мати запас упакованих соків, чаю та кави. Вони допоможуть урізноманітнити раціон.

Не забудьте про питну воду

Під час підготовки до блекаутів важливо подбати не лише про їжу, але й про достатню кількість води. Через аварійні ситуації та перебої з електроенергією може порушуватися і водопостачання. Тому заздалегідь варто придбати бутильовану воду, технічну чи підготувати чисті каністри для зберігання.