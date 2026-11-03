Что купить перед блэкаутом: список продуктов, которые долго хранятся

Запас продуктов на случай отключения электроэнергии / Коллаж 24 Канала
Длительные отключения электроэнергии могут затруднить приготовление пищи и хранение продуктов в холодильнике. Поэтому лучше заранее позаботиться о запасах, которые не требуют особых условий хранения и остаются пригодными к употреблению в течение длительного времени.
Составляя набор продуктов, следует отдавать предпочтение питательной пище, а также предусмотреть продукты, которые можно употреблять без термической обработки, если нет возможности воспользоваться плитой, пишет 24 Канал.
Какие продукты купить на случай отключения света?
Крупы, макароны и консервы
Основу домашнего запаса могут составлять продукты с длительным сроком годности. Это может быть рис, гречка, пшено, различные бобовые и макаронные изделия. При условии хранения в сухом месте они долго не портятся, а для их приготовления достаточно газовой плиты.
Отдельное внимание стоит уделить консервам. Мясные, рыбные, овощные и бобовые варианты помогут пополнить запасы белка и получить необходимую энергию. Консервы способны храниться годами и не требуют приготовления перед употреблением.
Продукты длительного хранения
Соль, сахар и мед не имеют ограничений по хранению. Также полезно приобрести сухое молоко, хлопья, сухие завтраки и другие продукты, которые можно приготовить или съесть без дополнительной обработки.
Орехи, семечки и сухофрукты
Для быстрого перекуса подойдут орехи, семечки и сухофрукты, которые не занимают много места. Чтобы эти продукты дольше сохраняли свежесть, их стоит пересыпать в герметичные емкости. Это защитит запасы от влаги и посторонних запахов.
Овощи и фрукты
Картофель, морковь, лук, свеклу и капусту можно хранить в темном прохладном месте. Яблоки и цитрусовые при соответствующих условиях также остаются свежими в течение нескольких недель.
Напитки и продукты для быстрого перекуса
На случай отключений стоит позаботиться о продуктах, которые можно открыть и сразу съесть. Это может быть шоколад, печенье, крекеры, энергетические батончики и орехи. Среди напитков полезно иметь запас упакованных соков, чая и кофе. Они помогут разнообразить рацион.
Не забудьте о питьевой воде
При подготовке к отключениям электроэнергии важно позаботиться не только о еде, но и о достаточном количестве воды. Из-за аварийных ситуаций и перебоев с электроэнергией может нарушаться и водоснабжение. Поэтому заранее стоит приобрести бутилированную воду, техническую воду или подготовить чистые канистры для хранения.
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