Что купить перед блэкаутом: список продуктов, которые долго хранятся

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Составляя набор продуктов, следует отдавать предпочтение питательной пище, а также предусмотреть продукты, которые можно употреблять без термической обработки, если нет возможности воспользоваться плитой, пишет 24 Канал.

Какие продукты купить на случай отключения света?

Крупы, макароны и консервы

Основу домашнего запаса могут составлять продукты с длительным сроком годности. Это может быть рис, гречка, пшено, различные бобовые и макаронные изделия. При условии хранения в сухом месте они долго не портятся, а для их приготовления достаточно газовой плиты.

Отдельное внимание стоит уделить консервам. Мясные, рыбные, овощные и бобовые варианты помогут пополнить запасы белка и получить необходимую энергию. Консервы способны храниться годами и не требуют приготовления перед употреблением.

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Продукты длительного хранения

Соль, сахар и мед не имеют ограничений по хранению. Также полезно приобрести сухое молоко, хлопья, сухие завтраки и другие продукты, которые можно приготовить или съесть без дополнительной обработки.

Орехи, семечки и сухофрукты

Для быстрого перекуса подойдут орехи, семечки и сухофрукты, которые не занимают много места. Чтобы эти продукты дольше сохраняли свежесть, их стоит пересыпать в герметичные емкости. Это защитит запасы от влаги и посторонних запахов.

Орехи и сухофрукты могут долго храниться / Фото Pexels

Овощи и фрукты

Картофель, морковь, лук, свеклу и капусту можно хранить в темном прохладном месте. Яблоки и цитрусовые при соответствующих условиях также остаются свежими в течение нескольких недель.

Напитки и продукты для быстрого перекуса

На случай отключений стоит позаботиться о продуктах, которые можно открыть и сразу съесть. Это может быть шоколад, печенье, крекеры, энергетические батончики и орехи. Среди напитков полезно иметь запас упакованных соков, чая и кофе. Они помогут разнообразить рацион.

Не забудьте о питьевой воде

При подготовке к отключениям электроэнергии важно позаботиться не только о еде, но и о достаточном количестве воды. Из-за аварийных ситуаций и перебоев с электроэнергией может нарушаться и водоснабжение. Поэтому заранее стоит приобрести бутилированную воду, техническую воду или подготовить чистые канистры для хранения.