Зимове взуття перестане ковзати: прості трюки для слизьких доріг

Хоч сніг ще не вкрив вулиці, зима вже наближається, а разом із нею прийдуть морози та ожеледиця. Тому подбати про безпеку взуття краще заздалегідь, не чекаючи перших слизьких доріг.

Зимова ожеледиця створює багато незручностей для пішоходів, пише Slips Away. Навіть звичайна прогулянка може закінчитися падінням, якщо підошва черевиків недостатньо добре тримається на слизькій поверхні. До того не все зимове взуття має спеціальне протиковзке покриття.

Знайти усе необхідне для зручного пересування взимку можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема самоклейні накладки та профілі на підошву, гелеві та силіконові вставки, антиковзні спреї. Якщо важливо перевірити засоби для покриття взуття у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Як зробити так, щоб взуття не ковзало на сходах?

Щоб зменшити ризик послизнутися, можна скористатися кількома простими домашніми хитрощами, які зроблять підошву менш слизькою.

Обробіть підошву наждачним папером . Для цього також можна взяти цеглу, камінь чи гравій. Під час тертя на поверхні взуття з’являються невеликі заглиблення, завдяки яким покращується зчеплення з дорогою.

. Для цього також можна взяти цеглу, камінь чи гравій. Під час тертя на поверхні взуття з’являються невеликі заглиблення, завдяки яким покращується зчеплення з дорогою. Використайте сіль з клеєм . Сіль допомагає боротися з ожеледицею, тому її пропонують застосовувати до взуття. Змішайте її з клеєм, нанесіть суміш рівномірним шаром на підошву та дочекайтеся повного висихання. У результаті поверхня стане зернистою, що має зменшити ковзання.

. Сіль допомагає боротися з ожеледицею, тому її пропонують застосовувати до взуття. Змішайте її з клеєм, нанесіть суміш рівномірним шаром на підошву та дочекайтеся повного висихання. У результаті поверхня стане зернистою, що має зменшити ковзання. Скористайтеся спеціальним спреєм . У продажу є засоби, призначені для обробки підошви та покращення її зчеплення з поверхнею. Як альтернативу також згадують звичайний лак для волосся, яким можна обприскати взуття перед виходом.

. У продажу є засоби, призначені для обробки підошви та покращення її зчеплення з поверхнею. Як альтернативу також згадують звичайний лак для волосся, яким можна обприскати взуття перед виходом. Натріть підошву картоплею. Розріжте сиру картоплину навпіл і проведіть зрізом по нижній частині черевиків. Крохмальний сік залишить тонкий шар на поверхні. Після висихання він утворить мікроскопічну шорстку плівку, яка покращить зчеплення гуми та поліуретану з льодом. Такий спосіб пропонують як альтернативу спеціальним накладкам для взуття.



Поради, які вбережуть від ковзання / Фото Pexels

Якщо ж домашні лайфхаки не дають бажаного результату, можна придбати спеціальне протиковзке покриття або накладки для взуття. Вони допоможуть поліпшити зчеплення зі слизькою поверхнею та зменшити ризик падіння під час ожеледиці.