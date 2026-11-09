Зимняя обувь перестанет скользить: простые трюки для скользких дорог

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Зимний гололед доставляет пешеходам немало неудобств, пишет Slips Away. Даже обычная прогулка может закончиться падением, если подошва ботинок недостаточно хорошо держится на скользкой поверхности. К тому же не вся зимняя обувь имеет специальное противоскользящее покрытие.

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Как сделать так, чтобы обувь не скользила на лестнице?

Чтобы снизить риск поскользнуться, можно воспользоваться несколькими простыми домашними хитростями, которые сделают подошву менее скользкой.

Обработайте подошву наждачной бумагой . Для этого также можно взять кирпич, камень или гравий. При трении на поверхности обуви появляются небольшие углубления, благодаря которым улучшается сцепление с дорогой.

. Для этого также можно взять кирпич, камень или гравий. При трении на поверхности обуви появляются небольшие углубления, благодаря которым улучшается сцепление с дорогой. Используйте соль с клеем . Соль помогает бороться с гололедом, поэтому ее рекомендуют наносить на обувь. Смешайте ее с клеем, нанесите смесь ровным слоем на подошву и дождитесь полного высыхания. В результате поверхность станет зернистой, что должно уменьшить скольжение.

. Соль помогает бороться с гололедом, поэтому ее рекомендуют наносить на обувь. Смешайте ее с клеем, нанесите смесь ровным слоем на подошву и дождитесь полного высыхания. В результате поверхность станет зернистой, что должно уменьшить скольжение. Воспользуйтесь специальным спреем . В продаже есть средства, предназначенные для обработки подошвы и улучшения ее сцепления с поверхностью. В качестве альтернативы также упоминают обычный лак для волос, которым можно опрыскать обувь перед выходом.

. В продаже есть средства, предназначенные для обработки подошвы и улучшения ее сцепления с поверхностью. В качестве альтернативы также упоминают обычный лак для волос, которым можно опрыскать обувь перед выходом. Натрите подошву картофелем. Разрежьте сырой картофель пополам и проведите срезом по нижней части ботинок. Крахмальный сок оставит тонкий слой на поверхности. После высыхания он образует микроскопическую шероховатую пленку, которая улучшит сцепление резины и полиуретана со льдом. Такой способ предлагают в качестве альтернативы специальным накладкам для обуви.

Советы, которые уберегут обувь от скольжения / Фото Pexels

Если же домашние лайфхаки не дают желаемого результата, можно приобрести специальное противоскользящее покрытие или накладки для обуви. Они помогут улучшить сцепление со скользкой поверхностью и снизить риск падения во время гололеда.