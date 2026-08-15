Щурі несамовито тікатимуть з дому: їх відлякає одна спеція з кухні

Активність гризунів досягає піку в літні місяці, коли вони активно розмножуються й проникають у дім в пошуках їжі, води та укриття. Найчастіше щурі обирають темні, вологі й тихі місця у будинку.

А от в садах гризуни найчастіше мешкають у компостних купах, сараях, а також риють тунелі в ґрунті, пише Express. Гризуни небезпечні тим, що переносять низку захворювань, якими можуть заразити людей.

Тому якщо хоча б один раз вдома ви помітили гризуна чи його сліди, варто обрати гуманний спосіб вирішення ситуації.

Як відлякати щурів з дому?

У першу чергу треба обмежити їм доступ до води, їжі та укриття. Після цього варто скористатися одним трюком, який зможе прогнати щурів. У них поганий зір, але дуже гострий нюх, тому вони різко реагують на запахи й намагаються уникнути місця, коли відчувають щось, що їм дуже не подобається.



Щурів варто швидко проганяти з дому / Фото Unsplash

Надокучливі гризуни дуже не люблять одну спецію, яка є на кожній кухні. Йдеться про чорний перець, яким часто відлякують щурів. Одна пачка 20-грамового перцю коштує 7 – 10 гривень, тому цей інгредієнт ще й дуже дешевий.

Чорний перець містить піперин, який, як дослідники довели, є смертельним для гризунів. Ця речовина також може знижувати апетит у самок щурів, зменшуючи їхнє бажання до парування та кількість потомства, яке вони приносять у світ,

– зазначили експерти Natran Green Pest Control.

Піперин активнує больові рецептори у гризунів, змушуючи їх чхати, кашляти й швидко тікати з місця ураження.

Для відлякування можна використовувати звичайний мелений чорний перець або ж змішувати його з кайєнським, щоб отримати ще потужніший ефект.

Потрібно лише розсипати чорний перець поблизу зон, де вони активні. Різкий і неприємний запах порушить їх нюх і змусить покинути оселю.

Однак з чорним перцем варто бути обережними, розкидаючи його по будинку, оскільки він може подразнювати і бути шкідливим для тварин.