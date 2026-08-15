А вот в садах грызуны чаще всего обитают в компостных кучах, сараях, а также роют туннели в почве, пишет Express. Грызуны опасны тем, что являются переносчиками ряда заболеваний, которыми могут заразить людей.

Поэтому, если хотя бы один раз дома вы заметили грызуна или его следы, стоит выбрать гуманный способ решения ситуации.

Как отпугнуть крыс из дома?

В первую очередь нужно ограничить им доступ к воде, еде и укрытию. После этого стоит воспользоваться одним трюком, который поможет прогнать крыс. У них плохое зрение, но очень острое обоняние, поэтому они резко реагируют на запахи и стараются покинуть место, когда чувствуют что-то, что им очень не нравится.



Крыс следует быстро прогонять из дома / Фото Unsplash

Надоедливые грызуны очень не любят одну специю, которая есть на каждой кухне. Речь идет о черном перце, которым часто отпугивают крыс. Одна пачка 20-граммового перца стоит 7–10 гривен, поэтому этот ингредиент еще и очень дешевый.

Черный перец содержит пиперин, который, как доказали исследователи, смертелен для грызунов. Это вещество также может снижать аппетит у самок крыс, уменьшая их желание спариваться и количество потомства, которое они приносят в мир,

– отметили эксперты Natran Green Pest Control.

Пиперин активирует болевые рецепторы у грызунов, заставляя их чихать, кашлять и быстро убегать с места поражения.

Для отпугивания можно использовать обычный молотый черный перец или смешивать его с кайенским, чтобы получить еще более мощный эффект.

Нужно лишь рассыпать черный перец вблизи зон, где они активны. Резкий и неприятный запах нарушит их обоняние и заставит покинуть жилище.

Однако с черным перцем следует быть осторожными, рассыпая его по дому, поскольку он может вызывать раздражение и быть вредным для животных.