Щури оселяються в саду через людську помилку: що ми забуваємо прибрати восени

З настанням холодів компостна купа стає для гризунів справжнім магнітом із теплом та їжею. Кілька простих змін у догляді допоможуть надійно захистити сад від непроханих гостей.

Зниження температури змушує гризунів шукати теплі схованки та харчі, а органіка під час розкладання виділяє багато тепла, пише Express. Головні помилки під час компостування перетворюють садову купу на доступну годівницю для шкідників.

Готова їжа та м'ясні відходи найбільше приваблюють гризунів,

– зазначив британський експерт із садівництва Алан Тітчмарш.

Фахівці наголошують: у компостну купу в жодному разі не можна класти м'ясо, жири, а також залишки варених страв, зокрема картоплі, рису чи макаронів.

Як правильно закладати органіку?

Замість кулінарних залишків використовуйте виключно рослинні відходи, чергуючи два типи матеріалів:

Зелені матеріали: свіжі очистки фруктів та овочів, скошена трава, кавова гуща й чайна заварка.

Коричневі матеріали: сухі гілки, шматки чистого картону та сухе листя, багате на вуглець.

Обов'язково накривайте компостну купу щільною кришкою без щілин, через які щури здатні пролізти всередину. Якщо спеціального контейнера немає, місткість можна накрити бетонною плитою. Це не лише закриє вхід гризунам, а й збереже тепло та захистить суміш від надмірних осінніх дощів, якщо залишити невеликі отвори для вентиляції.



Органіка найбільше приваблює щурів / Фото Pexels

Що ще допоможе захистити сад від гризунів?

Щоб ділянка не стала привабливим прихистком для шкідників, дотримуйтеся простих садових правил:

Регулярно скошуйте траву, адже високі чагарники слугують зручним укриттям для пересування щурів. Розчищайте захаращені куточки поблизу парканів, сараїв та підсобних приміщень. Зберігайте побутове сміття у контейнерах зі щільними кришками й ніколи не кидайте їжу надворі.

При цьому не варто зачищати весь сад під нуль: природна рослинність потрібна їжакам, які допомагають підтримувати природний баланс і знищують комах.

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Що ще варто прибрати з подвір'я проти щурів?

Щоб гризуни не наблизилися до оселі, важливо регулярно збирати з землі опалі плоди та овочі, особливо моркву, буряк і яблука. Також не залишайте на ніч миски з кормом для котів чи собак та перекривайте щурам доступ до ємностей із водою.