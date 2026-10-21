Снижение температуры заставляет грызунов искать теплые укрытия и пищу, а органические отходы при разложении выделяют много тепла, пишет Express. Основные ошибки при компостировании превращают садовую кучу в доступную кормушку для вредителей.

Готовая еда и мясные отходы больше всего привлекают грызунов,

– отметил британский эксперт по садоводству Алан Титчмарш.

Специалисты подчеркивают: в компостную кучу ни в коем случае нельзя класть мясо, жиры, а также остатки вареных блюд, в частности картофеля, риса или макарон.

Как правильно укладывать органику?

Вместо кулинарных остатков используйте исключительно растительные отходы, чередуя два типа материалов:

Зеленые материалы: свежие очистки фруктов и овощей, скошенная трава, кофейная гуща и чайная заварка.

Коричневые материалы: сухие ветки, куски чистого картона и сухие листья, богатые углеродом.

Обязательно накрывайте компостную кучу плотной крышкой без щелей, через которые крысы могут пролезть внутрь. Если специального контейнера нет, емкость можно накрыть бетонной плитой. Это не только закроет вход грызунам, но и сохранит тепло, а также защитит смесь от сильных осенних дождей, если оставить небольшие отверстия для вентиляции.



Органика больше всего привлекает крыс / Фото Pexels

Что еще поможет защитить сад от грызунов?

Чтобы участок не стал привлекательным убежищем для вредителей, придерживайтесь простых садовых правил:

Регулярно косите траву, ведь высокие кустарники служат удобным укрытием для передвижения крыс. Расчищайте заваленные уголки возле заборов, сараев и подсобных помещений. Храните бытовой мусор в контейнерах с плотными крышками и никогда не выбрасывайте еду на улицу.

При этом не стоит вырубать весь сад под ноль: естественная растительность нужна ежам, которые помогают поддерживать природный баланс и уничтожают насекомых.

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Что еще стоит убрать со двора для защиты от крыс?

Чтобы грызуны не приближались к дому, важно регулярно собирать с земли опавшие плоды и овощи, особенно морковь, свеклу и яблоки. Также не оставляйте на ночь миски с кормом для кошек или собак и перекрывайте крысам доступ к емкостям с водой.