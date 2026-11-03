Які шкарпетки обрати, щоб ноги не мерзли: найкращі матеріали

Холодні ноги – поширене явище восени і взимку, особливо під час тривалого перебування на вулиці чи в недостатньо опалюваних приміщеннях. Однією з причин дискомфорту можуть бути шкарпетки, які не забезпечують належної теплоізоляції чи погано відводять вологу.

Щоб ноги залишалися в теплі навіть за низьких температур, важливо правильно обирати матеріал виробу, пише The Page.

Які тканини зберігають тепло?

Натуральна вовна

Серед матеріалів для зимових шкарпеток особливе місце посідає вовна. Вона здатна утримувати тепло навіть за підвищеної вологості, водночас забезпечуючи циркуляцію повітря та відведення зайвої вологи від шкіри.

Вовняні шкарпетки мають кілька переваг:

Добре зберігають тепло навіть у вологому стані;

Допомагають підтримувати комфортну температуру ніг;

Завдяки природним антибактеріальним властивостям довше залишаються свіжими;

Підходять для тривалого носіння.

Окремо варто виділити мериносову вовну. Вироби з неї вирізняються м’якістю, не подразнюють шкіру й добре регулюють температуру.

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Кашемір та ангора

Ще один варіант для холодної погоди – шкарпетки з кашеміру чи ангори. Ці матеріали поєднують теплоізоляційні властивості з особливою м’якістю.

Їх обирають за здатність утримувати тепло, легкість під час носіння і приємну на дотик текстуру. Проте ці шкарпетки потребують обережного догляду, тому найкраще підходять для домашнього використання.



Шкарпетки з кашеміру та ангори теплі та м'які / Фото Pexels

Бавовна з додаванням вовни

Для зимового періоду звичайна вовна не зовсім підходить. Вона хоч добре поглинає вологу, але повільно її віддає, тож ноги можуть швидше охолоджуватися. Найкраще обирати моделі, в складі яких поєднуються бавовняні та вовняні волокна.

Ці шкарпетки краще утримуватимуть тепло у порівнянні з виробами зі 100% бавовни. Крім того, вони залишаються комфортними для шкіри й підвищують міцність шкарпеток.

У тканині також допускається невелика кількість синтетичних матеріалів, зокрема еластану або поліаміду. Вони допомагають виробам зберігати форму й роблять стійкішими до зношування.

Термошкарпетки

Тим, хто багато рухається, займається спортом чи планує прогулянки взимку, варто придивитися до термошкарпеток.

Такі моделі ефективно відводять вологу, швидко висихають після намокання та здатні підтримувати стабільну температуру стоп.

Термошкарпетки мають кілька шарів. Одні відповідають за збереження тепла, інші – за вентиляцію та відведення вологи.