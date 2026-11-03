Какие носки выбрать, чтобы ноги не мерзли: лучшие материалы

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Чтобы ноги оставались в тепле даже при низких температурах, важно правильно выбирать материал изделия, пишет The Page.

Какие ткани сохраняют тепло?

Натуральная шерсть

Среди материалов для зимних носков особое место занимает шерсть. Она способна удерживать тепло даже при повышенной влажности, одновременно обеспечивая циркуляцию воздуха и отвод лишней влаги от кожи.

Шерстяные носки имеют несколько преимуществ:

Хорошо сохраняют тепло даже во влажном состоянии;

Помогают поддерживать комфортную температуру ног;

Благодаря природным антибактериальным свойствам дольше остаются свежими;

Подходят для длительного ношения.

Отдельно стоит выделить мериносовую шерсть. Изделия из нее отличаются мягкостью, не раздражают кожу и хорошо регулируют температуру.

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Кашемир и ангора

Еще один вариант для холодной погоды – носки из кашемира или ангоры. Эти материалы сочетают теплоизоляционные свойства с особой мягкостью.

Их выбирают за способность удерживать тепло, легкость при ношении и приятную на ощупь текстуру. Однако эти носки требуют бережного ухода, поэтому лучше всего подходят для домашнего использования.

Носки из кашемира и ангоры теплые и мягкие / Фото Pexels

Хлопок с добавлением шерсти

Для зимнего периода обычная шерсть не совсем подходит. Она хоть и хорошо впитывает влагу, но медленно ее отдает, поэтому ноги могут быстрее остывать. Лучше всего выбирать модели, в составе которых сочетаются хлопковые и шерстяные волокна.

Эти носки лучше сохраняют тепло по сравнению с изделиями из 100% хлопка. Кроме того, они остаются комфортными для кожи и повышают прочность носков.

В ткани также допускается небольшое количество синтетических материалов, в частности эластана или полиамида. Они помогают изделиям сохранять форму и делают их более устойчивыми к износу.

Термоноски

Тем, кто много двигается, занимается спортом или планирует прогулки зимой, стоит присмотреться к термоноскам.

Такие модели эффективно отводят влагу, быстро высыхают после намокания и способны поддерживать стабильную температуру стоп.

Термоноски состоят из нескольких слоев. Одни отвечают за сохранение тепла, другие – за вентиляцию и отвод влаги.