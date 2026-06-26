Не дайте шпакам знищити урожай: 3 дієві способи захистити черешню

Шпаки здатні за кілька днів знищити всі плоди на деревах, тому дачники радять скористатися кількома дієвими методами, які вбережуть урожай. Найкращими вважаються гуманні засоби, які можна використовувати по черзі.

Шпаки бувають досить докучливими, а ціла зграя просто не залишить ніяких плодів на гілках дерев, пише Wieści Rolnicze. У червні птахи якраз годують своїх пташенят, тому кісточкові дерева їх особливо сильно приваблюють.

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Попри те, що шпаки часто "оголюють" черешні, в природі вони відіграють важливу роль, оскільки харчуються комахами й личинками, захищаючи сад від шкідників. Саме тому методи відлякування повинні бути гуманними.

Як захистити черешні від шпаків?

Найефективніший метод полягає у створенні неприємного шуму. Достатньо лише повісити порожні пластикові пляшки чи якісь предмети на гілках, які починають шарудіти за допомогою вітру.

Візуальні методи також досить непогано працюють. Це можуть бути моделі яструбів чи сов, традиційні опудала або ж блискучі предмети. Старі компакт-диски або спеціальні світловідбиваючі стрічки під променями сонця створюють спалахи, яких птахи бояться.



Світловідбиваючі стрічки варто повісити на черешню / Фото Pexels

Добре працюють проти шпаків на деревах різні аромати. Птахам не подобається запах лимона, м’яти, евкаліпта, часнику та цибулі. Ефірну олію можна нанести на тканину, прив’язавши її на гілки. А от зубчики часнику можна розкидати навколо дерева.

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Якщо на ділянці чимало кісточкових дерев, то дачники радять вдатися до посадки шовковиці. Для птахів вона набагато смачніша, ніж вишня. Дерева шовковиці здебільшого відволікають шпаків від черешень та вишень.

Та окрім цього, ідеально працює метод вбереження плодів за допомогою спеціальної сітки, якою огортають дерева, щоб обмежити доступ птахам до ласування ягодами.