Скворцы бывают довольно надоедливыми, а целая стая просто не оставит ни одного плода на ветвях деревьев, пишет "Wieści Rolnicze". В июне птицы как раз кормят своих птенцов, поэтому косточковые деревья их особенно сильно привлекают.

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Несмотря на то, что скворцы часто "оголяют" черешню, в природе они играют важную роль, поскольку питаются насекомыми и личинками, защищая сад от вредителей. Именно поэтому методы отпугивания должны быть гуманными.

Как защитить черешню от скворцов?

Самый эффективный метод заключается в создании неприятного шума. Достаточно просто повесить пустые пластиковые бутылки или какие-либо предметы на ветках, которые начинают шелестеть под действием ветра.

Визуальные методы также довольно хорошо работают. Это могут быть модели ястребов или сов, традиционные чучела или же блестящие предметы. Старые компакт-диски или специальные светоотражающие ленты под лучами солнца создают вспышки, которых птицы боятся.



Светоотражающие ленты стоит повесить на черешню / Фото Pexels

Хорошо помогают отпугнуть скворцов на деревьях различные ароматы. Птицам не нравится запах лимона, мяты, эвкалипта, чеснока и лука. Эфирное масло можно нанести на ткань, привязав её к веткам. А вот зубчики чеснока можно разбросать вокруг дерева.

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Если на участке много косточковых деревьев, то дачники советуют посадить шелковицу. Для птиц она гораздо вкуснее, чем вишня. Деревья шелковицы в основном отвлекают скворцов от черешен и вишен.

Кроме того, отлично работает метод защиты плодов с помощью специальной сетки, которой обтягивают деревья, чтобы ограничить доступ птиц к ягодам.