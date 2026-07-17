Скло душової кабіни знову стане прозорим: знадобляться лише два інгредієнти

Помутніле скло душової кабіни – одна з найпоширеніших проблем у ванній кімнаті. Через вапняний наліт, залишки мила та краплі води кабінка швидко втрачає прозорість. На щастя, повернути склу блиск можна за допомогою простих інгредієнтів, які є майже на кожній кухні.

Виявляється, що паста на основі харчової соди та лимонної кислоти здатна ефективно розчинити свіжі відкладення жорсткої води, пише Wprost Dom.

Як ідеально відмити душову кабіну?

Регулярне використання цього домашнього засобу може зменшити накопичення вапняного нальоту й відновити прозорість скла у душовій кабінці.

Найчастіше білі смуги з’являються в наслідок жорсткої води, в якій містяться іони кальцію та магнію у високій концентрації. Додатково впливають ще й залишки миючих засобів, які разом утворюють характерну матову плівку.

Для приготування домашнього засобу знадобиться:

50 грамів харчової соди;

50 грамів лимонної кислоти;

Трішки води.

Води потрібно додавати у такій кількості, щоб утворилася паста. На забруднені ділянки її слід нанести м’якою губкою й залишити на 30 хвилин. Після зазначеного часу поверхню варто протерти, змити водою, а тоді протерти скло насухо серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає зайву вологу.



Простий спосіб відмити скло душової кабіни / Фото Magnific

Лимонна кислота вступає в реакцію з карбонатом кальцію, розчиняючи мінеральні відкладення, які й утворюють вапняний наліт. Харчова сода вже діє як абразив, видаляючи наліт без додаткового тертя.

Якщо ж на склі значна товщина мінерального відкладення, процедуру варто повторити для дієвості.

Окрім звичайної лимонної кислоти та соду, для чищення ванної кімнати можуть знадобитися спеціальні засоби та скребки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Таку домашню пасту можна використовувати для скла, але не варто нею витирати мармур чи будь-які інші натуральні камені. Також варто проявити обережність з алюмінієвими та латунними поверхнями.

Найкраще взяти собі за звичку завжди після прийому душу витирати скло спеціальним скребком. Така дія на кілька секунд зменшить накопичення мінералів.