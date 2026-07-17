Оказывается, паста на основе пищевой соды и лимонной кислоты способна эффективно растворить свежие отложения от жесткой воды, пишет Wprost Dom.

Как идеально отмыть душевую кабину?

Регулярное использование этого домашнего средства может уменьшить накопление известкового налета и восстановить прозрачность стекла в душевой кабине.

Чаще всего белые полосы появляются из-за жесткой воды, в которой содержатся ионы кальция и магния в высокой концентрации. Дополнительно влияют еще и остатки моющих средств, которые вместе образуют характерную матовую пленку.

Для приготовления домашнего средства понадобится:

50 граммов пищевой соды;

50 граммов лимонной кислоты;

немного воды.

Воды нужно добавлять в таком количестве, чтобы получилась паста. На загрязненные участки ее следует нанести мягкой губкой и оставить на 30 минут. По истечении указанного времени поверхность следует протереть, смыть водой, а затем вытереть стекло насухо салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает лишнюю влагу.



Простой способ отмыть стекло душевой кабины / Фото Magnific

Лимонная кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, растворяя минеральные отложения, которые и образуют известковый налет. Пищевая сода действует как абразив, удаляя налет без дополнительного трения.

Если же на стекле значительный слой минеральных отложений, процедуру стоит повторить для большей эффективности.

Окрім звичайної лимонної кислоти та соду, для чищення ванної кімнати можуть знадобитися спеціальні засоби та скребки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Такую домашнюю пасту можно использовать для стекла, но не стоит ею вытирать мрамор или любые другие натуральные камни. Также следует проявлять осторожность с алюминиевыми и латунными поверхностями.

Лучше всего приучить себя всегда после душа вытирать стекло специальным скребком. Такое действие на несколько секунд уменьшит накопление минералов.