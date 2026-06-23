Не викидайте скошену траву: топ-3 способи повторного використання на ділянці

Після скошування газону залишається досить багато трави, яку більшість за звичкою одразу викидають. Та виявляється, що ця трава може повторно використовуватися в саду та на городі.

Користь скошеної зелені полягає в тому, що вона здатна покращити стан ґрунту, допомогти утримувати вологу й навіть може стати частиною якісного компосту, пише Country Living.

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У чому користь скошеної трави?

У траві містяться такі поживні елементи як азот, фосфор і калій, тому траву часто використовують як природне джерело живлення для газону й грядок.

Проте варто бути обережними у тому випадку, якщо раніше газон оброблявся гербіцидами. Тоді використовувати її не варто, бо залишки засобів можуть негативно вплинути на садові культури.

Перевага скошеної трави полягає у швидкому розкладанні. Майже 80% її маси становить вода, тому поживні речовини швидко повертаються в ґрунт.

Органіка має такі переваги:

сприяє покращенню структури ґрунту;

допомагає довше утримувати вологу;

дозволяє рідше використовувати мінеральні добрива.

Що робити зі скошеною травою?

Залишити на газоні

Одне з найпростіших рішень – не прибирати траву після косіння. Вона сама поступово почне розкладатися на поверхні газону й повертатиме поживні речовини назад у землю. Завдяки такому підходу газон буде забезпечений азотом впродовж всього періоду росту.



Скошену траву можна залишити на газоні / Фото Epic Gardening

Використати як мульчу

Скошена трава добре підходить для мульчування овочевих грядок, квітників й простору навколо чагарників. Достатньо лише розкласти її шаром приблизно 3 – 5 сантиметрів.

Мульча допомагає стримати ріст бур’янів, зберігає вологу в ґрунті й захищає землю від перегрівання й різких коливань температури.

Та перед використанням траву радять трішки підсушити, бо якщо вона буде занадто волога, то зіб’ється в щільний шар й ускладнить проникнення води до ґрунту. У міру розкладання мульча почне віддавати рослинам поживні речовини.

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Додати до компосту

Скошену траву можна також закласти в компостну купу. Щоб отримати якісний матеріал її рекомендують поєднувати з "коричневими" компонентами: сухим листям, соломою, подрібненим папером чи газетою, дрібними гілками.

Проте великі об’єми трави додавати не варто, бо щільні шари можуть погано провітрюватися й спричиняти появу неприємного запаху. А от збалансоване поєднання зелених та коричневих матеріалів забезпечить правильне й швидке компостування.