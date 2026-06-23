Польза скошенной зелени заключается в том, что она способна улучшить состояние почвы, помочь удерживать влагу и даже может стать частью качественного компоста, пишет Country Living.

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В чем польза скошенной травы?

В траве содержатся такие питательные элементы, как азот, фосфор и калий, поэтому траву часто используют в качестве естественного источника питания для газона и грядок.

Однако следует быть осторожными, если ранее газон обрабатывался гербицидами. В таком случае использовать скошенную траву не стоит, так как остатки средств могут негативно повлиять на садовые культуры.

Преимущество скошенной травы заключается в быстром разложении. Почти 80% её массы составляет вода, поэтому питательные вещества быстро возвращаются в почву.

Органика обладает следующими преимуществами:

способствует улучшению структуры почвы;

помогает дольше удерживать влагу;

позволяет реже использовать минеральные удобрения.

Что делать со скошенной травой?

Оставить на газоне

Одно из самых простых решений — не убирать траву после кошения. Она сама постепенно начнёт разлагаться на поверхности газона и будет возвращать питательные вещества обратно в землю. Благодаря такому подходу газон будет обеспечен азотом на протяжении всего периода роста.



Скошенную траву можно оставить на газоне / Фото Epic Gardening

Использовать в качестве мульчи

Скошенная трава хорошо подходит для мульчирования овощных грядок, цветников и пространства вокруг кустарников. Достаточно лишь разложить её слоем примерно 3–5 сантиметров.

Мульча помогает сдерживать рост сорняков, сохраняет влагу в почве и защищает землю от перегрева и резких перепадов температуры.

Однако перед использованием траву рекомендуется немного подсушить, так как если она будет слишком влажной, то спрессоруется в плотный слой и затруднит проникновение воды в почву. По мере разложения мульча начнет отдавать растениям питательные вещества.

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Добавить в компост

Скошенную траву можно также заложить в компостную кучу. Чтобы получить качественный материал, её рекомендуют сочетать с "коричневыми" компонентами: сухими листьями, соломой, измельчённой бумагой или газетой, мелкими ветками.

Однако большие объемы травы добавлять не стоит, так как плотные слои могут плохо проветриваться и вызывать появление неприятного запаха. А вот сбалансированное сочетание зеленых и коричневых материалов обеспечит правильное и быстрое компостирование.