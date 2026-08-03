Навіщо змішувати соду, засіб для миття посуду та цукор: простий лайфхак набирає популярності

Значна частина людей відмовляється від побутової хімії на користь простих домашніх засобів. Для прибирання нерідко використовують продукти, які є майже на кожній кухні. Одним із популярних поєднань останнім часом стала суміш засобу для миття посуду, харчової соди та цукру.

Така комбінація добре підходить для боротьби із засохлими забрудненнями та жирним нальотом на різних поверхнях, пише Gazeta.Pl.

Засіб для миття посуду допомагає розчинити жир, сода усуває неприємні запахи, а цукор виконує роль м’якого абразиву, завдяки чому очищення стає ефективнішим.

Суміш можна використовувати для очищення кухонних стільниць, плитки, простору під раковиною, каструль, сковорідок, а також окремих поверхонь у ванній кімнаті.

Як приготувати домашню пасту?

Зробити такий засіб дуже просто. Потрібно лише змішати дві столові ложки засобу для миття посуду, одну столову ложку харчової соди та одну столову ложку цукру. Усі компоненти варто добре перемішати до утворення однорідної пасти.

Готовий засіб потрібно лише нанести на забруднену поверхню за допомогою м’якої губки чи ганчірки.



Домашня суміш підійде для очищення поверхонь / Фото Pexels

Та попри популярність цього домашнього способу, він підходить не для кожного матеріалу. Його варто обережно проявляти під час очищення деревини, полірованого мармуру й інших делікатних поверхонь.

Додатково до суміші можна додати кілька крапель ефірної олії, щоб після очищення залишався приємний аромат.

Для боротьби зі стійкішими забрудненнями використовують оцет, який потрібно трішки додати до домашнього засобу проти плям.