Такая комбинация хорошо подходит для борьбы с засохшими загрязнениями и жирным налетом на различных поверхностях, пишет Gazeta.Pl.

Средство для мытья посуды помогает растворить жир, сода устраняет неприятные запахи, а сахар выполняет роль мягкого абразива, поэтому очистка становится более эффективной.

Смесь можно использовать для очистки кухонных столешниц, плитки, пространства под раковиной, кастрюль, сковородок, а также отдельных поверхностей в ванной комнате.

Как приготовить домашнюю пасту?

Приготовить такое средство очень просто. Нужно всего лишь смешать две столовые ложки средства для мытья посуды, одну столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку сахара. Все компоненты следует хорошо перемешать до образования однородной пасты.

Готовое средство нужно просто нанести на загрязненную поверхность с помощью мягкой губки или тряпки.



Домашняя смесь подойдет для очистки поверхностей / Фото Pexels

Но, несмотря на популярность этого домашнего способа, он подходит не для всех материалов. Его следует применять с осторожностью при очистке дерева, полированного мрамора и других деликатных поверхностей.

Дополнительно в смесь можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы после очистки оставался приятный аромат.

Для борьбы с более стойкими загрязнениями используют уксус, который нужно немного добавить в домашнее средство от пятен.