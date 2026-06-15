Як підготуватись до навчального року: 10 обов’язкових покупок для першокласника

Хоч до початку нового навчального року ще є час, підготовку варто розпочинати завчасно, щоб уникнути довгих черг і браку товарів. Особливо це стосується родин, які мають першокласника.

Для дитини, яка тільки розпочинатиме навчання у школі, процес підготовки до 1 вересня – особливий момент. Тому варто подбати, аби у школяра було все, що потрібно до перших уроків.

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А щоб батьки не забули про обов’язкові товари, досвідчена вчителька-методистка Ганна Заставська розповіла НУШ, що ж має бути у списку покупок.

Рюкзак

Обов’язковою покупкою є рюкзак. Ганна Заставська рекомендує не зважати на оздоблення, а обирати той, який буде зручним для дитини. Зокрема, найкращим варіантом, за словами вчительки, стане легкий, ортопедичний рюкзак зі зручними кишеньками.

Шопінг перед навчальним роком може бути виснажливим. Щоб не витрачати час на походи в магазини, скористайтесь зручним додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

У додатку Prom можна легко знайти все для школи: від рюкзаків на будь-який запит до канцтоварів. До того ж на маркетплейсі регулярно відбуваються розпродажі зі знижками від 10% та більше. Тому ручки, рюкзаки, зошити, баночки для води, спортивні костюми та інші шкільні товари можна придбати за акційною ціною.

Щоденник

Починаючи з 1 класу, дитина має вчитись відповідальності та плануванню. Для цього варто придбати школяру щоденник.

Навіть у першому класі ми привчаємо дітей планувати, бачити свій успіх. Я іноді прошу малюків записати одне досягнення за день або намалювати смайлик – це допомагає формувати позитивне ставлення до навчання,

– ділиться Ганна Заставська.

Щоденник варто обирати разом із дитиною, найкраще, аби саме вона мала вирішальне слово при покупці.

Пенал

Це не просто шкільний аксесуар, а необхідність. Пенал має вміщати щонайменше 2 ручки, олівець, ластик, лінійку та кольорові олівці чи фломастери.

Що придбати до 1 вересня / Фото Shutterstock

Зошити

Для 1 класу обов’язково придбати дитині по 2 – 3 зошити в косу лінійку та клітинку. Палітурки краще обирати такі, які дитині сподобаються, адже це може бути додатковою мотивацією навчатись. Крім цього, варто придбати обкладинки до зошитів і теку.

Одяг для фізкультури

Одним з обов’язкових предметів у школі є фізкультура. Тому перед навчальним роком варто придбати дитині спортивну форму і кросівки, а також мішечок, в якому можна буде це носити. При цьому бажано обирати легкі і комфортні речі.

Тека для уроків дизайну та технологій

Ножиці з круглим кінчиком, клей-олівець, кольоровий папір, картон і тека – це все необхідне для уроків дизайну й технологій.

Часто батьки купують набори фарб, пластиліну, пензлів – усе в декількох варіаціях. Насправді ми все це погоджуємо на першій зустрічі: що саме і в якій кількості буде потрібно,

– додає вона.

Засоби гігієни

Дитина має з собою мати серветки чи носові хустинки, а також вологі серветки. Ці предмети гігієни можуть знадобитись у будь-який момент, тому варто дбати, аби школяр завжди мав їх у рюкзаку.

Пляшечка для води

Щоб дитина споживала потрібну кількість рідини впродовж дня, до школи їй варто давати пляшечку з негазованою водою. Найкраще обрати спеціальну пляшку, а не купувати щодня бутельовану.

Наліпки

Набір наліпок і значків допоможе першокласнику персоналізувати речі. Це дуже важливо для дітей, які тільки починають навчання у школі.

Робоче місце вдома

Під час повномасштабної війни нерідко є необхідність навчатись онлайн. Саме тому перед навчальним роком варто подбати, аби в дитини було власне робоче місце – стіл і зручний стілець. Навіть якщо більшість процесу буде офлайн, цей простір буде зручним для виконання домашніх завдань чи читання.

Також варто придбати ноутбук чи планшет, щоб можна було без проблем приєднатися до уроку, коли через різні обставини навчання переводять онлайн.

Перед стартом навчального року облаштуйте робоче місце для дитини / Фото Shutterstock

Отже, це базові речі, про які варто подбати батькам перед навчальним роком. Звісно, у кожного вчителя можуть бути додаткові прохання щодо підготовки школяра до 1 вересня, тому варто орієнтуватись на список покупок, який надішле класний керівник.

Підготовка набору речей, які потрібні дитині у першому класі – то як підготовка до нової подорожі. Я завжди кажу батькам: не женіться за купівлею найдорожчого. Обирайте те, що зручно дитині, і те, що допоможе їй почуватися впевненою,

– радить Ганна Заставська.

Водночас вона не рекомендує купувати величезні рюкзаки, дорогі пенали, що мають багато відділень для канцтоварів, надміру зошитів чи книг на наступні руки.