Стильна деталь, яка зробить образ дорожчим: як обрати трендові кулони на літо

Різноманітні кулони – чудовий спосіб самовираження. Формуючи ювелірний гардероб на літо, варто обрати моделі, які визначать ваші образи та стануть джерелом натхнення.

Літня естетика асоціюється з легкістю, свободою та святкуванням життя. Цього сезону бренди прикрас переосмислюють класику та тимчасово забуті культові прикраси минулого, розповідає Who What Wear.

Зокрема, серед головних трендів видання виділяє: повернення чокерів (їхня естетика дещо змінилася, наразі більше цінують витонченість та скульптурність); оновлення дизайнів прикрас з китицями; фокус на масивних кулонах, які визначають настрій та характер усього образу.

Масивні кулони стають родзинкою образу

Модні експерти рекомендують цього літа додати у свої скарбнички з прикрасами масивні яскраві кулони. На противагу мінімалістичним прикрасам вони контрастуватимуть з колірною палітрою вбрання та не просто доповнюватимуть образ, а стануть його центральним елементом. Такі прикраси допоможуть краще розкрити особисту естетику та дозволять експериментувати зі стилем без зайвих клопотів.

Модні експерти наголошують, що такий варіант аксесуару чудово підійде й прихильницям мінімалізму. Інші речі в образі можуть залишатися лаконічними та у нейтральних кольорах. Тим часом кулон додасть луку текстури та барв, ніби стилі Керолін Бессетт та Емілі Купер зустрічаються у спекотній літній день.

Переосмислення прикрас з китицями

Прикраси з китицями повертаються у тренди впродовж всієї історії моди. Від давніх часів до культового стилю 1970-х, від стрітстайлу на вулицях Копенгагена до добірок "must have прикраси до літо-2026".

Нове повернення кулонів з китицями характеризують як дорослішання тренду. Прикраси втратили свій надмірно богемний вигляд і здобули плавність та більшу скульптурність.

Медальйони як візитівка вінтажу

Важко уявити прикрасу, яка змогла б конкурувати за популярністю з медальйонами. У різні століття люди довіряти їм найцінніше. Зокрема, свої спогади та фото близьких людей. Тим часом цього літа модниць закликають до максимальної щирості: медальйони також можна носити відкритими.

Загалом модні експерти рекомендують обирати медальйони з нотками вінтажу у золотому або срібному кольорі. Це дозволить легко стилізувати прикрасу для щоденних образів та водночас зробити її символом своїх особливих моментів та подій.