Таргани не з’являться в оселі кілька років: допоможе використання дієвого гелю

Поява тарганів у квартирі стає справжньою проблемою. Комахи здатні повертатися в оселю навіть після обробки, якщо їхнє джерело розмноження розташоване в сусідній квартирі чи під’їзді. Тому важливо не лише знищити шкідників, але й запобігти їхній повторній появі.

Користувачі Threads поділилися власним досвідом боротьби з тарганами й розповіли, які методи допомогли їм позбутися комах. Серед рекомендацій – спеціальний інсектицидний гель, ретельне очищення кухні та професійна дезінсекція. Ефективність кожного способу залежить від масштабу зараження.

Який засіб допоміг позбутися тарганів на кілька років?

Одна з користувачок розповіла, що пробувала різні засоби, перш ніж знайшла варіант, після якого таргани не з’являлися протягом шести років. Йдеться про Advion Cockroach Gel – інсектицидний гель, призначений для боротьби з тарганами.

Перед використанням інсектицидів потрібно прочитати інструкцію, дотримуватися зазначених дозувань і заходів безпеки. Особливо важливо враховувати наявність у квартирі дітей і домашніх тварин.

Придбати гель Advion Cockroach Gel для виведення тарганів можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Інший користувач порадив приділити особливу увагу кухні, ретельно очищаючи всі поверхні, де могли б залишитися крихти й харчові рештки. За його порадою слід мити полиці, внутрішні та зовнішні стінки шухляд, дверцята шаф і контейнери для сортування сміття.

Для миття варто застосувати хімічний засіб Domestos, повторюючи процедуру кілька разів на тиждень.

Втім, у коментарях деякі користувачі вважають, що найкращий вихід у разі значного зараження – звернутися до спеціалізованої служби. Професійна дезінсекція передбачає обробку приміщення інсектицидами, які підбирають відповідно до ситуації.

Такий варіант стане доречним, якщо тарганів багато і вони знову з’являються після самостійної обробки.

Щоб запобігти повторній появі тарганів, не варто залишати брудний посуд і залишки їжі на ніч. Також слід регулярно виносити сміття, закривати щілини біля труб та усувати протікання кранів.