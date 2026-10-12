Пользователи Threads поделились собственным опытом борьбы с тараканами и рассказали, какие методы помогли им избавиться от насекомых. Среди рекомендаций – специальный инсектицидный гель, тщательная уборка кухни и профессиональная дезинсекция. Эффективность каждого способа зависит от масштаба заражения.

Какое средство помогло избавиться от тараканов на несколько лет?

Одна из пользовательниц рассказала, что пробовала разные средства, прежде чем нашла вариант, после которого тараканы не появлялись в течение шести лет. Речь идет об Advion Cockroach Gel – инсектицидном геле, предназначенном для борьбы с тараканами.

Перед использованием инсектицидов необходимо прочитать инструкцию, соблюдать указанные дозировки и меры безопасности. Особенно важно учитывать наличие в квартире детей и домашних животных.

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Другой пользователь посоветовал уделить особое внимание кухне, тщательно очищая все поверхности, где могли бы остаться крошки и пищевые остатки. По его совету следует мыть полки, внутренние и внешние стенки ящиков, дверцы шкафов и контейнеры для сортировки мусора.

Для мытья стоит использовать химическое средство Domestos, повторяя процедуру несколько раз в неделю.

Впрочем, в комментариях некоторые пользователи считают, что лучший выход в случае значительного заражения – обратиться в специализированную службу. Профессиональная дезинсекция предусматривает обработку помещения инсектицидами, которые подбираются в соответствии с ситуацией.

Такой вариант будет уместен, если тараканов много и они снова появляются после самостоятельной обработки.

Чтобы предотвратить повторное появление тараканов, не стоит оставлять грязную посуду и остатки еды на ночь. Также следует регулярно выносить мусор, закрывать щели возле труб и устранять протечки кранов.