Чим вивести мурах, тарганів та кліщів: допоможе простий натуральний засіб

Такі дрібні комахи як мурахи, клопи чи кліщі можуть завестися вдома чи в саду. Є багато магазинних засобів, які боряться зі шкідниками, проте мало хто використовує натуральний інгредієнт, який дає набагато кращий результат.

Йдеться про діатомову землю, яка не містить інсектицидів, пише Gazeta.pl. Вона ефективна саме проти повзаючих комах, допомагаючи зменшити популяцію мурах, тарганів, клопів, бліх та кліщів.

Як використовувати діатомову землю?

У саду діатомову землю потрібно лише розсипати тонким шаром навколо клумб, бордюрів та в тих місцях, де можуть бути шкідники. Дощ одразу послаблює дію засобу, тому після сильної роси чи дощів, обробку треба повторити.

Окрім діатомової землі, для саду можуть знадобитися певні добрива чи інструменти для обробки землі. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

В оселі порошок потрібно посипати тонким шаром вздовж плінтусів, під меблями, під раковиною та в щілинах, в яких можуть бути комахи. Часом блохи від тварин можуть в килимі, тому діатомову землю слід посипати на килим, а тоді пилососом прибрати через певний час.



Діатомова земля знищує шкідників у помешканні / Фото Pexels

Обирати для боротьби зі шкідниками потрібно лише діатомову землю, що призначена саме для комах. Найчастіше вона має позначку харчової. Під час розкидання потрібно використовувати захисні рукавички та маску, щоб не вдихати пил.

Навіть якщо на ділянці завелося надто багато комах, краще не сипати на одному місці товстий шар завдля кращої ефективності, оскільки комахи, навпаки, уникатимуть таких місць.

Таргани чи інші комахи можуть з'являтися в оселі через недотримання чистоти, наявність щілин і вологих зон, що сприяють їхньому розмноженню. Для ефективної боротьби з тарганами слід застосовувати комплексний підхід, включаючи гелеві приманки, герметизацію щілин і підтримання чистоти.