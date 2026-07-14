Речь идет о диатомовой земле, не содержащей инсектицидов, пишет Gazeta.pl. Она эффективна именно против ползающих насекомых, помогая сократить популяцию муравьев, тараканов, клопов, блох и клещей.

Как использовать диатомовую землю?

В саду диатомовую землю нужно просто рассыпать тонким слоем вокруг клумб, бордюров и в тех местах, где могут находиться вредители. Дождь сразу ослабляет действие средства, поэтому после сильной росы или дождей обработку нужно повторить.

Окрім діатомової землі, для саду можуть знадобитися певні добрива чи інструменти для обробки землі. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

В доме порошок нужно рассыпать тонким слоем вдоль плинтусов, под мебелью, под раковиной и в щелях, в которых могут находиться насекомые. Иногда блохи от животных могут оказаться в ковре, поэтому диатомовую землю следует посыпать на ковер, а затем через некоторое время удалить пылесосом.



Диатомовая земля уничтожает вредителей в доме / Фото Pexels

Для борьбы с вредителями следует выбирать только диатомовую землю, предназначенную именно для насекомых. Чаще всего она имеет маркировку "пищевая". При рассыпании необходимо использовать защитные перчатки и маску, чтобы не вдыхать пыль.

Даже если в помещении завелось слишком много насекомых, лучше не насыпать на одном месте толстый слой для большей эффективности, поскольку насекомые, наоборот, будут избегать таких мест.

Тараканы или другие насекомые могут появляться в доме из-за несоблюдения чистоты, наличия щелей и влажных зон, способствующих их размножению. Для эффективной борьбы с тараканами следует применять комплексный подход, включая гелевые приманки, герметизацию щелей и поддержание чистоты.