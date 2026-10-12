Навіщо восени ставити тарілку з содою під ліжко: про цей трюк знають одиниці

Досвідчені господині використовують соду не лише в кулінарії, але й у побуті. Правильне застосування допоможе зменшити неприємні аромати та освіжити повітря.

У приміщеннях з вогкістю й пліснявою запах восени стає важким та різким, пише Newsweek. Це стається через погану циркуляцію повітря у зв’язку з холодними днями, через які вікна вже не так часто відчиняються.

Як використовувати соду для покращення запаху?

Для усунення неприємних ароматів плісняви достатньо лише покласти під ліжко тарілку з содою. Річ у тому, що сода є лужною речовиною, відтак вступає в реакцію з кислотними молекулами, які й призводять до неприємних запахів.

Содою можна локально очищувати плісняву на стінах, але застосування у тарілці лише зменшить запах сирості в кімнаті. Особливо це стосується спальні, в якій може вологістю й затхлістю смердіти постільна білизна.

Однак на миттєвий результат не слід чекати. Часом для помітного усунення запахів знадобиться хоча б доба. Якщо аромат плісняви надто стійкий, тоді варто зачекати кілька днів.



Сода допоможе позбутися затхлого запаху / Фото Pexels

Значення має й сама кількість соди на тарілці. Що більше її буде в мисці, то краще вона почне контактувати з повітрям. Замість високої й глибокої посудини краще обрати широку.

Достатньо лише 3 – 5 ложок розподілити рівномірним шаром, а тоді поставити в місце, де її не зачепиш ногами, тому під ліжком – один з найкращих варіантів.

Якщо результат від соди є, тоді можна цей метод застосовувати на постійній основі, лише час від часу замінювати соду на свіжу.

Втім, сода лише допоможе прибрати неприємний запах. Далі слід братися за джерело виникнення цвілі, застосовуючи різні методи виведення. Саме тому рекомендують перевіряти вентиляцію й усувати конденсат на вікнах.