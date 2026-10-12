В помещениях с сыростью и плесенью запах осенью становится тяжелым и резким, пишет Newsweek. Это происходит из-за плохой циркуляции воздуха в связи с холодными днями, из-за которых окна уже не так часто открывают.

Как использовать соду для улучшения запаха?

Для устранения неприятных запахов плесени достаточно просто положить под кровать тарелку с содой. Все дело в том, что сода является щелочным веществом, поэтому вступает в реакцию с кислотными молекулами, которые и приводят к появлению неприятных запахов.

Содой можно локально очищать плесень на стенах, но использование ее в тарелке лишь уменьшит запах сырости в комнате. Особенно это касается спальни, где от влажности и затхлости может пахнуть постельное белье.

Однако не стоит ждать мгновенного результата. Иногда для заметного устранения запахов потребуются хотя бы сутки. Если запах плесени слишком стойкий, тогда стоит подождать несколько дней.



Сода поможет избавиться от затхлого запаха / Фото Pexels

Важно и само количество соды на тарелке. Чем больше ее будет в миске, тем лучше она начнет контактировать с воздухом. Вместо высокой и глубокой посуды лучше выбрать широкую.

Достаточно всего 3–5 ложек распределить ровным слоем, а затем поставить в место, где её не заденут ногами, поэтому под кроватью – один из лучших вариантов.

Если сода дает результат, то этот метод можно применять на постоянной основе, лишь время от времени меняя соду на свежую.

Впрочем, сода поможет лишь устранить неприятный запах. Далее следует заняться источником появления плесени, применяя различные методы ее устранения. Именно поэтому рекомендуется проверять вентиляцию и устранять конденсат на окнах.