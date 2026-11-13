Сніг і морози не стануть проблемою: як підготувати приватний будинок до зими

Навіть з настанням зими роботи на присадибній ділянці не припиняються, хоча рослини переходять у стан спокою, а дерева залишаються без листя. У холодну пору року важливо стежити за територією, своєчасно прибирати сніг і лад, усуваючи наслідки негоди.

Це допоможе захистити подвір’я від пошкоджень і підготувати його до весняного сезону, пише House Digest. Для виконання основних завдань варто заздалегідь подбати про необхідні інструменти.

Які інструменти потрібні для прибирання снігу?

Взимку особливо важливо регулярно очищати доріжки та інші ділянки подвір’я від опадів. Фахівці рекомендують не чекати, поки сніг ущільниться й перетвориться на крижану кірку, оскільки тоді прибрати його буде значно важче.

Придбати необхідні засоби для прибирання снігу, зокрема якісну лопату можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім звичної лопати, знадобиться ще й вулична мітла та снігоприбирач. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Полегшити роботу допоможуть кілька практичних інструментів:

Ручна повітродувка . Підійде для швидкого прибирання свіжого, легкого та пухкого снігу. Краще скористатися нею одразу після опадів, поки сніг не встиг ущільнитися або замерзнути.

. Підійде для швидкого прибирання свіжого, легкого та пухкого снігу. Краще скористатися нею одразу після опадів, поки сніг не встиг ущільнитися або замерзнути. Міцна снігова лопата . Під час вибору зверніть увагу на моделі з дубовою ручкою. Така конструкція відзначається надійністю та здатністю витримувати тривале використання.

. Під час вибору зверніть увагу на моделі з дубовою ручкою. Така конструкція відзначається надійністю та здатністю витримувати тривале використання. Металева лопата. Стане у пригоді, коли потрібно розбити щільний лід або прибрати великі крижані уламки, з якими складно впоратися звичайною лопатою.



Снігова лопата є необхідністю взимку / Фото Pexels

Для боротьби з ожеледицею також варто мати запас хлориду кальцію. Його використовують як альтернативу кам’яній солі, зокрема тому, що він не пошкоджує бетонні та асфальтовані поверхні.

Окремо слід подбати про обладнання, яке допоможе впоратися з наслідками сильного вітру та інших зимових погодних явищ. Наприклад, на подвір’ї можуть ламатися або падати гілки дерев під вагою снігу чи через пориви вітру.

Щоб швидко прибрати їх і розпиляти на менші частини, фахівці радять мати бензопилу середнього розміру.