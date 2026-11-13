Снег и морозы не станут проблемой: как подготовить частный дом к зиме

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Это поможет защитить двор от повреждений и подготовить его к весеннему сезону, пишет House Digest. Для выполнения основных задач стоит заранее позаботиться о необходимых инструментах.

Какие инструменты нужны для уборки снега?

Зимой особенно важно регулярно очищать дорожки и другие участки двора от осадков. Специалисты рекомендуют не ждать, пока снег уплотнится и превратится в ледяную корку, поскольку тогда убрать его будет значительно сложнее.

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Облегчить работу помогут несколько практичных инструментов:

Ручная воздуходувка . Подойдет для быстрой уборки свежего, легкого и рыхлого снега. Лучше воспользоваться ею сразу после осадков, пока снег не успел уплотниться или замерзнуть.

. Подойдет для быстрой уборки свежего, легкого и рыхлого снега. Лучше воспользоваться ею сразу после осадков, пока снег не успел уплотниться или замерзнуть. Прочная снежная лопата . При выборе обратите внимание на модели с дубовой ручкой. Такая конструкция отличается надежностью и способностью выдерживать длительное использование.

. При выборе обратите внимание на модели с дубовой ручкой. Такая конструкция отличается надежностью и способностью выдерживать длительное использование. Металлическая лопата. Пригодится, когда нужно разбить плотный лед или убрать большие ледяные обломки, с которыми сложно справиться обычной лопатой.

Снежная лопата – незаменимый инструмент зимой / Фото Pexels

Для борьбы с гололедом также стоит иметь запас хлорида кальция. Его используют в качестве альтернативы каменной соли, в частности потому, что он не повреждает бетонные и асфальтированные поверхности.

Отдельно следует позаботиться об оборудовании, которое поможет справиться с последствиями сильного ветра и других зимних погодных явлений. Например, во дворе могут ломаться или падать ветки деревьев под тяжестью снега или из-за порывов ветра.

Чтобы быстро убрать их и распилить на более мелкие части, специалисты советуют иметь бензопилу среднего размера.