Снег и морозы не станут проблемой: как подготовить частный дом к зиме

Обязательные покупки для владельцев частного дома / Фото: Pexels
Даже с наступлением зимы работы на приусадебном участке не прекращаются, хотя растения впадают в состояние покоя, а деревья теряют листву. В холодное время года важно следить за территорией, своевременно убирать снег и поддерживать порядок, устраняя последствия непогоды.
Это поможет защитить двор от повреждений и подготовить его к весеннему сезону, пишет House Digest. Для выполнения основных задач стоит заранее позаботиться о необходимых инструментах.
Какие инструменты нужны для уборки снега?
Зимой особенно важно регулярно очищать дорожки и другие участки двора от осадков. Специалисты рекомендуют не ждать, пока снег уплотнится и превратится в ледяную корку, поскольку тогда убрать его будет значительно сложнее.
Облегчить работу помогут несколько практичных инструментов:
- Ручная воздуходувка. Подойдет для быстрой уборки свежего, легкого и рыхлого снега. Лучше воспользоваться ею сразу после осадков, пока снег не успел уплотниться или замерзнуть.
- Прочная снежная лопата. При выборе обратите внимание на модели с дубовой ручкой. Такая конструкция отличается надежностью и способностью выдерживать длительное использование.
- Металлическая лопата. Пригодится, когда нужно разбить плотный лед или убрать большие ледяные обломки, с которыми сложно справиться обычной лопатой.
Для борьбы с гололедом также стоит иметь запас хлорида кальция. Его используют в качестве альтернативы каменной соли, в частности потому, что он не повреждает бетонные и асфальтированные поверхности.
Отдельно следует позаботиться об оборудовании, которое поможет справиться с последствиями сильного ветра и других зимних погодных явлений. Например, во дворе могут ломаться или падать ветки деревьев под тяжестью снега или из-за порывов ветра.
Чтобы быстро убрать их и распилить на более мелкие части, специалисты советуют иметь бензопилу среднего размера.
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