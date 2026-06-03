3 наймодніші спідниці літа: їх обожнюють модні дівчата

У червні температура поступово почне підніматися, тож спідниці стануть головною річчю в гардеробі дівчат. Цього сезону в моді горошок, атлас та низька посадка, тому можна обирати на сезон хоч усі 3 варіанти.

Влітку спідницю хочеться зробити центральним акцентом образів, пише Cosmopolitan. Якщо ви в пошуках красивих образів на літню пору, тоді пропонуємо роздивитись кілька образів з трендовими спідницями, які легко повторити.

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Які спідниці в моді цього літа?

Спідниці в горошок

Популярний принт став мегатрендовим цього року. Перевагою спідниці в горошок є те, що створити образи з нею дуже просто. Достатньо лише задля балансу одягнути однотонний верх, мінімалістичне взуття й базову сумку.

Серед найпопулярніших кольорів спідниць – біло-чорна, жовто-чорна, коричнево-біла та блакитно-біла.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про спідниці – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Атласні спідниці

Спідниці зі струмливої тканини набирають популярності в літню пору. Вони додають образам гарного блиску й гладкої фактури. Завдяки цій спідниці аутфіти виглядають цікавішими й вишуканішими.

Влітку в моді залишаються прямі міді чи максі спідниці. Втім, цього сезону стають модними короткі моделі з мереживними вставками у білизняному стилі.

Спідниці з низькою посадкою

Серед модниць поширюється тенденція на аутфіти зі спідницями на низькій посадці. Такі образи – це відродження стилю нульових, які активно повертаються в моду останні роки. Спідниці можуть бути максимально короткими чи довгими, тут вже все залежить від особистих вподобань.

Для повсякденних образів спідниці можна носити з базовими футболками, майками чи легкими сорочками. А от для елегантного вигляду підійде комбінація з блузами, жакетами чи жилетами.