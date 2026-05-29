3 зачіски на літо, які можна зробити за 30 секунд: мають бездоганний вигляд

Влітку з розпущеним волоссям буває дещо складно, тому дівчата обирають для себе прості й лаконічні зачіски, які можна зробити легко й швидко. У моді цього року невимушені зачіски, які виглядають навмисно недбалими, проте доволі стильними.

Лаконічний пучок, швидкий хвіст чи крабик у волоссі тепер стали актуальніші за складні укладки, які ще й потребують багато часу, пише Harper's Bazaar.

Найприємніше те, що більшість цих зачісок дуже швидко робляться, тому не доведеться довго чаклувати перед дзеркалом.

Які зачіски в моді цього літа?

Низький невимушений хвіст

Ця зачіска дуже проста, тож зробити її можна буквально за 10 секунд. Замість ідеально гладкого хвостика має бути природна текстура – з легким хаосом та прядками, що вибиваються.

Потрібно лише зібрати волосся руками без щітки й закріпити тонкою гумкою. А щоб додати трішки французького вайбу, можна зав’язати волосся шовковою резинкою.

Недбалий пучок

Кілька років тому в моді був ідеально зачесаний пучок, який зараз вже поступається місцем розслабленій версії.

Влітку актуальний пучок має виглядати так, наче його зробили на ходу перед виходом з дому. Цей пучок може бути високим чи низьким. Головне не намагатися зробити зачіску надто акуратною.

Достатньо лише просто скрутити волосся руками, закріпити шпилькою й залишити кілька пасм біля обличчя. Така неідеальність й робить пучок модним.

Френч твіст

Колись цю зачіску в 90-х роках носили усі модниці, а тепер вона знову повертається в тренди. Френч твіст чи "французька мушля" колись була ідеальною вечірньою укладкою до сукні.

Проте цього літа стилісти пропонують іншу її версію – розслаблену, невимушену й скуйовджену. Щоб її повторити, варто скрутити волосся вгору руками й закріпити крабиком. Краще навіть буде, якщо будуть вибиватися кілька прядок.

Та попри трендову недбалість не варто забувати про класику. До класичних костюмів, суконь та образів на святкування цілком підійдуть ці ж самі зачіски, лише ідеально зачесані й зафіксовані лаком чи спеціальним гелем.