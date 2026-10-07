Шукайте цей неповторний гриб під ялинами: за ним часто полюють

Менш досвідчені збирачі грибів не знають, що під ялинами росте дивовижний гриб. Він не такий популярний, як лисички чи боровики, тому його часто уникають.

Йдеться про їжовика черепичастого, пише Interia Kobieta. У народі цей гриб має досить багато назв: козяки, курочка, гриб-голуб чи оленячий гриб. Він має шорстку поверхню капелюшка, яка нагадує чимось гриб-парасольку.

Як виглядає унікальний гриб?

Найвідомішою рисою гриба є коричнево-сірий капелюшок, який вкривається великими й темнішими лусками, що дещо виступають. Дозрілі плодові тіла досягають кількох сантиметрів у діаметрі.

Ніжка гриба товста і зазвичай є світлішою за сам капелюшок, зі звуженням до основи. Гриб має приємний аромат з пряними нотками.

Грибники знайти його можуть поблизу ялин, у піщаних хвойних лісах. Сезон росту починається наприкінці серпня й триває аж до пізньої осені.



Ось так виглядає гриб, що росте під ялинами / Фото Pexels

Як його використовують у кулінарії?

Для вживання радять використовувати молоді гриби, які не досягнули піку свого росту. М’якуш у них пружний, а смак злегка горіховий.

Молодий оленячий гриб чудово підходить для смаження на вершковому маслі з часником, а також для тушкування у вершках.

Проте варто знати, що цей вид грибів потребує більше часу на приготування, ніж звичні для нас білі гриби.

Старі гриби мають твердий м’якуш і дещо гіркуватий післясмак, тому досвідчені грибарі їх не збирають. Однак кулінари все ж таки знайшли їм застосування. Вони радять їх добре висушити у дегідраторі чи духовці, а тоді перемолоти у блендері до утворення грибного порошку.

У результаті вийде натуральний підсилювач смаку умамі. Пряний аромат підкреслить смак страв з м’яса, підливи чи гуляшу. Зберігати таку грибну спецію радять у герметичній банці, щоб зберегти характерний аромат.