Йдеться про їжовика черепичастого, пише Interia Kobieta. У народі цей гриб має досить багато назв: козяки, курочка, гриб-голуб чи оленячий гриб. Він має шорстку поверхню капелюшка, яка нагадує чимось гриб-парасольку.

Як виглядає унікальний гриб?

Найвідомішою рисою гриба є коричнево-сірий капелюшок, який вкривається великими й темнішими лусками, що дещо виступають. Дозрілі плодові тіла досягають кількох сантиметрів у діаметрі.

Ніжка гриба товста і зазвичай є світлішою за сам капелюшок, зі звуженням до основи. Гриб має приємний аромат з пряними нотками.

Грибники знайти його можуть поблизу ялин, у піщаних хвойних лісах. Сезон росту починається наприкінці серпня й триває аж до пізньої осені.



Ось так виглядає гриб, що росте під ялинами / Фото Pexels

Як його використовують у кулінарії?

Для вживання радять використовувати молоді гриби, які не досягнули піку свого росту. М’якуш у них пружний, а смак злегка горіховий.

Молодий оленячий гриб чудово підходить для смаження на вершковому маслі з часником, а також для тушкування у вершках.

Проте варто знати, що цей вид грибів потребує більше часу на приготування, ніж звичні для нас білі гриби.

Старі гриби мають твердий м’якуш і дещо гіркуватий післясмак, тому досвідчені грибарі їх не збирають. Однак кулінари все ж таки знайшли їм застосування. Вони радять їх добре висушити у дегідраторі чи духовці, а тоді перемолоти у блендері до утворення грибного порошку.

У результаті вийде натуральний підсилювач смаку умамі. Пряний аромат підкреслить смак страв з м’яса, підливи чи гуляшу. Зберігати таку грибну спецію радять у герметичній банці, щоб зберегти характерний аромат.