Отруйні гриби: найнебезпечніші види, які не можна збирати

Кожного року в сезон грибів до лісів вирушають тисячі українців. Однак серед їстівних видів трапляються небезпечні двійники чи гриби, які містять сильні токсини й можуть становити загрозу для здоров’я.

Навіть досвідчені грибники не радять класти до кошика екземпляри, у яких є хоч найменші сумніви. Помилка під час збирання грибів може коштувати дуже дорого, тому важливо розуміти, які види категорично не можна брати.

На сайті Галицького національного природного парку розповіли, які отруйні гриби зустрічаються в українських лісах та чому їх варто уникати під час збору.

Які гриби є отруйними?

Мухомори

Цей гриб вважається найнебезпечнішим. Навіть малесенький шматочок може бути смертельним чи завдати сильної шкоди здоров’ю. Токсини цього гриба миттєво вражають печінку та нирки, а симптоми отруєння з’являються тоді, коли вже пізно допомогти. Мухомор серед інших виділяє "яйце" біля основи ніжки, де мухомор звичайний починає рости.

Мухомор – один із небагатьох грибів, який має майже "універсальний" симбіоз і може жити поруч з березою, сосною, ялиною та іншими деревами. Він відлякує комах, комарів та мух. Від цього і отримав таку назву МухоМор,

– зазначив грибар Шкарупа у своєму інстаграм-дописі.

Смертельний мухомор

Про червоний мухомор з білими плямами на шапочці знають усі, так крім нього, до отруйних відносять ще кілька мухоморів. Серед них – зелений мухомор (бліда поганка), смердючий мухомор, пантерний мухомор та білий мухомор.

Ці гриби теж дуже отруйні. Отруєння червоною поганкою викликає сильний гнів та бажання все руйнувати. Після цього відбуваються слухові та зорові галюцинації. Якщо отруєння важке, людина може втратити свідомість та навіть пам’ять. Важкі випадки призводять до коми та смерті.

Гриб Сатани

Навіть один грам цього гриба викликає сильну токсичність. До кінця літа гриб набуває дуже великих розмірів. Його капелюшок може вирости до 30 сантиметрів, а ніжка – до 15 сантиметрів у висоту. Шкірка гладка на дотик, а колір може бути від білого до сірого та оливкового. При розрізі м’якоть може бути блакитною або червоною.



Сатанинський гриб / Фото з Pinterest

Гіркий боровик

Гриб має чорну сітку на ніжці та рожеві пори. Гіркий боровик можна сплутати з березовим підберезником. Росте він у хвойних лісах з червня по листопад.

Свинуха тонка

Раніше гриб вважався умовно-їстівним. Проте дослідження довели, що він отруйний і смертельно небезпечний. При потраплянні в організм він зменшує кількість еритроцитів у крові й згубно впливає на нирки. Симптоми отруєння проявляються дуже пізно.

Хибні опеньки

Ці опеньки теж схожі на справжні гриби й ростуть групами. Проте відрізнити їх просто. Справжні опеньки мають "спідницю" під капелюшком, а в несправжніх її немає.

Справжні гриби мають приємний запах, а отруйні пахнуть погано. Серед симптомів отруєння – діарея, блювота, нудота, лихоманка.

Хибні лисички

Справжні лисички мають досить приємний запах, а от отруйна лисичка має помітно помаранченвий колір і різкий аромат.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.