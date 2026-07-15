Даже опытные грибники не советуют класть в корзину экземпляры, в отношении которых есть хоть малейшие сомнения. Ошибка при сборе грибов может дорого обойтись, поэтому важно понимать, какие виды категорически нельзя собирать.

На сайте Галицкого национального природного парка рассказали, какие ядовитые грибы встречаются в украинских лесах и почему их следует избегать во время сбора.

Какие грибы ядовиты?

Мухоморы

Этот гриб считается самым опасным. Даже крошечный кусочек может оказаться смертельным или нанести серьезный вред здоровью. Токсины этого гриба мгновенно поражают печень и почки, а симптомы отравления появляются тогда, когда уже поздно помочь. Мухомор среди прочих отличается "яйцом" у основания ножки, откуда начинает расти обыкновенный мухомор.

Мухомор – один из немногих грибов, который имеет почти "универсальный" симбиоз и может расти рядом с березой, сосной, елью и другими деревьями. Он отпугивает насекомых, комаров и мух. Отсюда и получил такое название "МухоМор",

– отметил грибник Шкарупа в своем посте в инстаграме.

Смертельный мухомор

О красном мухоморе с белыми пятнами на шляпке знают все, но кроме него к ядовитым относят еще несколько видов мухоморов. Среди них – зеленый мухомор (бледная поганка), вонючий мухомор, пантерный мухомор и белый мухомор.

Эти грибы тоже очень ядовиты. Отравление красной поганкой вызывает сильный гнев и желание все разрушать. После этого возникают слуховые и зрительные галлюцинации. При тяжелом отравлении человек может потерять сознание и даже память. Тяжелые случаи приводят к коме и смерти.

Гриб Сатаны

Даже один грамм этого гриба вызывает сильную токсичность. К концу лета гриб достигает очень больших размеров. Его шляпка может вырасти до 30 сантиметров, а ножка – до 15 сантиметров в высоту. Поверхность гладкая на ощупь, а цвет может варьироваться от белого до серого и оливкового. При разрезе мякоть может быть голубой или красной.



Сатанинский гриб / Фото с Pinterest

Горький боровик

Гриб имеет черную сетку на ножке и розовые поры. Горький боровик можно спутать с березовым подберезником. Растет он в хвойных лесах с июня по ноябрь.

Тонкая свинуха

Раньше гриб считался условно съедобным. Однако исследования доказали, что он ядовит и смертельно опасен. При попадании в организм он уменьшает количество эритроцитов в крови и пагубно влияет на почки. Симптомы отравления проявляются очень поздно.

Ложные опята

Эти опята тоже похожи на настоящие грибы и растут группами. Однако отличить их просто. Настоящие опята имеют "юбочку" под шляпкой, а у ложных ее нет.

Настоящие грибы имеют приятный запах, а вот ядовитые пахнут неприятно. Среди симптомов отравления – диарея, рвота, тошнота, лихорадка.

Ложные лисички

Настоящие лисички имеют довольно приятный запах, а вот ядовитая лисичка отличается заметным оранжевым цветом и резким ароматом.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.