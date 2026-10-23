Пошук цих курток злетів на 984%: усі кинулися їх купувати цієї осені

Провідним трендом цього сезону є куртки з тваринним принтом. Моделі з принтом Бембі стали візитівкою осені, але поміж тим популярності набирають куртки з принтом зебри, корови чи леопарда.

На різних платформах пошук цих курток зріс на 984% у порівнянні з минулим роком, пише In Journal. Незвичний варіант курток вже сподобався багатьом інфлюенсерам, тож модниці почали активно приміряти на себе верхній одяг.

Придбати трендові куртки з анімалістичним принтом можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й взуття на осінь. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

З чим носити трендові куртки?

Поява курток з тваринним принтом – не новинка. Вони вже були на радарі моди кілька сезонів поспіль. Та якщо раніше переважали леопардові й коров’ячі принти, то зараз номером один стали куртки з принтом Бембі.

Куртка з анімалістичним принтом вже сама по собі є достатньо ефектною, тому її не варто перевантажувати іншими речами. На низ достатньо одягнути джинси чи чорні штани, щоб вигідно довершити образ і підкреслити саму куртку.

Втім, чимало брендів створили саме комплекти, що складаються з куртки і шортів чи спідниці з однаковим візерунком. Таке поєднання виглядає досить сміливо. Воно вже абсолютно самостійне, тому достатньо лише додати кілька базових речей у класичних кольорах.

До прикладу, українська інфлюенсерка Тетяна Парфільєва одягнула костюм з принтом Бембі, стилізувавши його з чорним топом, класичними лоферами і білими шкарпетками. Задля цікавої родзинки блогерка приміряла окуляри й заплела волосся в пучок.

Та якщо такі куртки здаються занадто сміливими, то цього сезону все ще можна приміряти ті варіанти верхнього одягу, до яких ми звикли. Йдеться не лише про класичні бомбери, шкірянки і тренчі, але й про куртки з іншими анімалістичними принтами.