Поиск этих курток взлетел на 984%: этой осенью все бросились их покупать

На различных платформах количество запросов по этим курткам выросло на 984% по сравнению с прошлым годом, пишет In Journal. Необычный вариант курток уже пришелся по душе многим инфлюенсерам, поэтому модницы начали активно примерять эту верхнюю одежду.

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С чем носить трендовые куртки?

Появление курток с животным принтом – не новость. Они уже несколько сезонов подряд находятся в центре внимания моды. Но если раньше преобладали леопардовые и коровьи принты, то сейчас номером один стали куртки с принтом Бэмби.

Куртка с анималистическим принтом уже сама по себе достаточно эффектна, поэтому ее не стоит перегружать другими вещами. На низ достаточно надеть джинсы или черные брюки, чтобы выгодно завершить образ и подчеркнуть саму куртку.

Впрочем, многие бренды создали именно комплекты, состоящие из куртки и шорт или юбки с одинаковым узором. Такое сочетание выглядит довольно смело. Оно уже абсолютно самодостаточно, поэтому достаточно лишь добавить несколько базовых вещей в классических цветах.

Например, украинская инфлюенсерша Татьяна Парфильева надела костюм с принтом Бэмби, стилизовав его с черным топом, классическими лоферами и белыми носками. Чтобы добавить интересную изюминку, блогерша надела очки и заплела волосы в пучок.

Но если такие куртки кажутся слишком смелыми, то в этом сезоне все еще можно примерить те варианты верхней одежды, к которым мы привыкли. Речь идет не только о классических бомберах, кожаных куртках и тренчах, но и о куртках с другими анималистическими принтами.